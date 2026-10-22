التحالف: مزاعم الحوثي بشأن تهديد السعودية للتجمعات القبلية والمدنية في اليمن غير صحيحة

Advertisement

صرح المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن ، بأن ما تروّج له الميليشيا الحوثية الإرهابية من مزاعم بشأن تهديد باستهداف التجمعات القبلية والمدنية، ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وننفيها جملةً وتفصيلاً.وقال: "تعكس هذه المزاعم، في مضمونها وتوقيتها، محاولات مستمرة لتضليل الرأي العام، وصرف الأنظار عن أزمات الميليشيا وممارساتها، والزجّ بأبناء القبائل الأصيلة في صراعاتها".وأضاف اللواء المالكي: "القبيلة اليمنية ستظل مكوّناً أصيلًا وركيزةً راسخة في النسيج الاجتماعي والتاريخي لليمن، وجسرًا من جسور الأخوّة والتواصل بين الشعبين السعودي واليمني، اللذين تجمعهما روابط الدين والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وهي روابط أعمق من أن تنال منها حملات التضليل أو محاولات بثّ الفرقة والعداء".وتابع: "وتؤكد ثبات موقفها تجاه أمن اليمن واستقراره، وحرصها على صون الروابط الأخوية والتاريخية مع الشعب اليمني الشقيق، بما يعزّز الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح الشعبين، ويحول دون استغلال القبائل اليمنية أو الزجّ بها في صراعات لا تخدم تطلعات اليمنيين إلى الأمن والسلام والتنمية".واختتم تصريحه بالقول: "ستبقى الحقيقة أوضح من حملات التضليل، وستظل روابط الأخوّة بين الشعبين الشقيقين راسخةً في مواجهة كل محاولات الفتنة والتفرقة".