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عربي-دولي

ترامب يدرس استئناف ضرب إيران لأيام.. صحيفة أميركية تكشف الموعد وبنك الأهداف

Lebanon 24
22-10-2026 | 23:09
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ترامب يدرس استئناف ضرب إيران لأيام.. صحيفة أميركية تكشف الموعد وبنك الأهداف
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يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحياء حملته العسكرية ضد إيران، من خلال سلسلة من الضربات تستمر لأيام، وفق ما كشف تقرير لمجلة "أتلانتيك". 
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ورجحت مصادر المجلة الأميركية أن تنفذ الضربات الجديدة عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة خلال أقل من أسبوعين، بينما تشمل الأهداف المحتملة ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية.

وحسب "أتلانتيك"، فقد تلقى ترامب مؤخرا آراء من اثنين من المقربين الموثوقين لديه، وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويرى الأول أن إيران تقف على حافة الانهيار الاقتصادي، وأن استمرار الحصار الأميركي البحري، بالتزامن مع العقوبات، سيجبرها على الرضوخ على طاولة المفاوضات، في المقابل، طرح نتنياهو، خلال سلسلة من الاتصالات مع ترامب، مسارا مختلفا، يتمثل في شن جولة أخرى من الضربات الأميركية والإسرائيلية المدمرة بهدف "إسقاط النظام".

وتقول المجلة، وفقا لمصادرها، إن إدارة ترامب تدرس دمج النهجين معا، مراهنة على أن إيران باتت بالفعل على وشك الانهيار الاقتصادي، وأن توجيه بضع ضربات كبرى إضافية سيكون كافيا لإحداث تغيير في النظام.

وأشار أحد المستشارين من خارج الإدارة إلى أن "الضغط الاقتصادي يؤتي ثماره، ويُعتقد أن إيران تقترب من حافة الهاوية"، مضيفا أن الضربات الجديدة "ستدفعها لتجاوز تلك الحافة".

وكشفت المصادر أن ترامب طرح فكرة استئناف الهجمات قبل الانتخابات، وهو توجه دعمه في واشنطن أولئك الذين يعتقدون أن استعراض القوة قد يتيح للرئيس تحقيق ما يشبه "مفاجأة انتخابية"، ومن خارج الولايات المتحدة نتنياهو.

لكن هذا المقترح قوبل بمعارضة شديدة خلف الكواليس، حتى من أعضاء الحزب الجمهوري، لدرجة أن ترامب كتب على منصة "تروث سوشيال" أنه لن يشن هجمات أخرى قبل الانتخابات.

في المقابل، يؤكد مسؤولون أميركيون أنه لم يتخذ أي قرار بشأن استئناف الضربات بعد الانتخابات، رغم ظهور مؤشرات علنية واضحة على الاستعداد لذلك، حيث يستمر الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، ويتسع نطاق التنسيق مع إسرائيل.

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