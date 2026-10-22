ترامب يدرس استئناف ضرب إيران لأيام.. صحيفة أميركية تكشف الموعد وبنك الأهداف

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يدرس الرئيس الأميركي إحياء حملته العسكرية ضد ، من خلال سلسلة من الضربات تستمر لأيام، وفق ما كشف تقرير لمجلة "أتلانتيك".ورجحت مصادر المجلة الأميركية أن تنفذ الضربات الجديدة عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة خلال أقل من أسبوعين، بينما تشمل الأهداف المحتملة ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية.وحسب "أتلانتيك"، فقد تلقى مؤخرا آراء من اثنين من المقربين الموثوقين لديه، وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.ويرى الأول أن إيران تقف على حافة الانهيار الاقتصادي، وأن استمرار الحصار الأميركي البحري، بالتزامن مع ، سيجبرها على الرضوخ على طاولة المفاوضات، في المقابل، طرح نتنياهو، خلال سلسلة من الاتصالات مع ترامب، مسارا مختلفا، يتمثل في شن جولة أخرى من الضربات الأميركية والإسرائيلية المدمرة بهدف "إسقاط النظام".وتقول المجلة، وفقا لمصادرها، إن إدارة ترامب تدرس دمج النهجين معا، مراهنة على أن إيران باتت بالفعل على وشك الانهيار الاقتصادي، وأن توجيه بضع ضربات كبرى إضافية سيكون كافيا لإحداث تغيير في النظام.وأشار أحد المستشارين من خارج الإدارة إلى أن "الضغط الاقتصادي يؤتي ثماره، ويُعتقد أن إيران تقترب من حافة الهاوية"، مضيفا أن الضربات الجديدة "ستدفعها لتجاوز تلك الحافة".وكشفت المصادر أن ترامب طرح فكرة استئناف الهجمات قبل الانتخابات، وهو توجه دعمه في أولئك الذين يعتقدون أن استعراض القوة قد يتيح للرئيس تحقيق ما يشبه "مفاجأة انتخابية"، ومن خارج نتنياهو.لكن هذا المقترح قوبل بمعارضة شديدة خلف الكواليس، حتى من أعضاء الحزب ، لدرجة أن ترامب كتب على منصة "تروث سوشيال" أنه لن يشن هجمات أخرى قبل الانتخابات.في المقابل، يؤكد مسؤولون أميركيون أنه لم يتخذ أي قرار بشأن استئناف الضربات بعد الانتخابات، رغم ظهور مؤشرات علنية واضحة على الاستعداد لذلك، حيث يستمر الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، ويتسع نطاق التنسيق مع .