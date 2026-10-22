تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لا مكان للمواقف الرمادية.. انسحاب غانتس يكشف أزمة الوسط السياسي في إسرائيل

Lebanon 24
22-10-2026 | 23:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لا مكان للمواقف الرمادية.. انسحاب غانتس يكشف أزمة الوسط السياسي في إسرائيل
لا مكان للمواقف الرمادية.. انسحاب غانتس يكشف أزمة الوسط السياسي في إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول، أعاد انسحاب بني غانتس من السباق الانتخابي تسليط الضوء على تراجع موقع تيار الوسط في السياسة الإسرائيلية، وسط استقطاب متزايد يضع السياسيين أمام خيار الانحياز إلى أحد المعسكرين، ويضيّق مساحة المناورة أمام من يحاولون الجمع بين مواقف متباينة.

 

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يرى رئيس تحريرها زفيكا كلاين أن تجربة غانتس تعكس صعوبة الحفاظ على موقع سياسي خارج الاصطفافات التقليدية، حتى عندما تكون الخيارات التي يتخذها السياسي مرتبطة، بحسب تبريره، بمصلحة البلاد.

 

وكان غانتس قد أعلن، الاثنين، عدم خوض انتخابات 27 تشرين الأول، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه "أزرق أبيض" يحظى بنحو 1% من الأصوات، وهي نسبة تقل كثيراً عن العتبة الانتخابية البالغة 3.25% اللازمة للفوز بمقعد في الكنيست.

 

وقبل سبع سنوات، كان غانتس من أبرز المنافسين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه خسر تدريجياً جزءاً من قاعدته السياسية. ففي عام 2020، انضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو بهدف إنهاء الجمود السياسي، وهو قرار لم يغفره له قسم من ناخبيه. وبعد هجوم 7 تشرين الأول 2023، انضم إلى حكومة الطوارئ وشارك في مجلس الحرب، قبل أن ينسحب منها في حزيران 2024، اعتراضاً على طريقة إدارة الحرب، ما أثار بدوره انتقادات في أوساط أخرى.

 

ويشير كلاين إلى أن قرارات غانتس وضعته بين معسكرين، احتفظ كل منهما بالجزء الذي يعارضه من تجربته السياسية، من دون أن يمنحه مساحة كافية لتقديم نفسه بوصفه خياراً مستقلاً. كما يرى أن حملته لم تنجح في توضيح مشروعه السياسي بصورة تقنع الناخبين، وأن مغادرة حلفائه حزبه ساهمت في إضعاف موقعه.

 

ولا يحصر المقال هذه المشكلة بغانتس وحده، بل يتناول ما يعتبره ميلاً لدى الناخبين إلى الحكم على السياسيين انطلاقاً من انتماءاتهم، بدلاً من الفصل بين قراراتهم المختلفة. ويضرب الكاتب مثالاً برئيس الوزراء نتنياهو، مشيراً إلى أن الناخب يستطيع الاعتراف بإنجازاته، وفي الوقت نفسه اعتبار إخفاقات 7 تشرين الأول سبباً كافياً لرفض استمرار ولايته.

 

ويتطرق المقال أيضاً إلى يائير غولان، معتبراً أن إنقاذه أشخاصاً خلال هجوم 7 تشرين الأول يستحق التقدير، لكن ذلك لا يمنع إخضاع مواقفه السياسية وتصريحاته اللاحقة للنقد. ويرى الكاتب أن الاعتراف بعمل إيجابي لا ينبغي أن يتحول إلى تأييد شامل لكل ما يصدر عن صاحبه.

 

ويحذر كلاين من أن الاستقطاب السياسي لا يقتصر تأثيره على الداخل الإسرائيلي، بل يمتد إلى اليهود في الخارج، الذين قد يتأثرون بخطاب القادة الإسرائيليين ومواقفهم، رغم عدم مشاركتهم في انتخابهم.

 

وفي ختام مقاله، يدعو الكاتب الناخبين إلى النظر أيضاً في الوقائع التي قد تتعارض مع خياراتهم السياسية المسبقة، سواء كانت إنجازاً للمرشح الذي يعارضونه أو إخفاقاً للمرشح الذي يؤيدونه. ويربط ذلك بالتحديات التي ستواجه الأحزاب بعد الانتخابات، ولا سيما المفاوضات الائتلافية حول الوزارات والخدمة العسكرية والموازنات والقضاء.

 

ويخلص المقال إلى مفارقة سياسية تتمثل في أن انسحاب غانتس، الذي دافع لسنوات عن تشكيل حكومة تتجاوز الانقسام بين المعسكرات، قد يجعل القوى التي انتقدت هذا التوجه أمام ضرورة البحث عن تسويات مماثلة إذا أفرزت نتائج الانتخابات برلماناً من دون أغلبية واضحة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سحب ترخيص البنك الإيراني بين لغز الـ200 مليون دولار واللائحة الرمادية: توقيت يكشف الكثير
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 07:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انسحاب النائب ابراهيم كنعان من عضوية لجنة الإدارة والعدل وتعيين النائب حليمة قعقور مكانه
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 07:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 07:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
من سيحلّ مكان "اليونيفيل" في لبنان؟ تقرير إماراتيّ يكشف
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 07:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الانتخابية

في إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-10-22
Lebanon24
23:42 | 2026-10-22
Lebanon24
23:21 | 2026-10-22
Lebanon24
23:19 | 2026-10-22
Lebanon24
23:17 | 2026-10-22
Lebanon24
23:09 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24