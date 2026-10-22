روسيا تهاجم نتنياهو بشكل غير معتاد: نحن مصدومون.. فما السبب؟

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هاجمت بشكل غير معتاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، معربة عن "صدمتها" إزاء اتهاماته لموسكو بالتورط في حملة معادية للسامية عبر الإنترنت.وقالت الروسية في بيان: "صدمنا بهذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد بلادنا، التي أطلقها رئيس وزراء علنا".ووصفت محاولات ربط روسيا بمثل هذه الحملة بأنها "سخيفة للغاية"، مشيرة إلى طبيعة العلاقات القائمة بين البلدين.كما قالت الوزارة إنه "بفضل سياسات القيادة الروسية الرامية إلى تعزيز السلام والوئام بين الأعراق، فإن مظاهر معاداة السامية في روسيا تكاد تكون معدومة".واتهمت الوزارة نتنياهو باختيار طرح مزاعمه عبر "تسريبات إعلامية"، قبيل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول، بدلا من السعي إلى إجراء حوار بين خبراء الأمن السيبراني.وكان نتنياهو اتهم روسيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بإدارة شبكات من الحسابات الآلية (بوتات) تستهدف إسرائيل، مشيرا إلى أنه طرح هذه القضية مباشرة مع .وفي معرض عرضه لعقيدته للأمن القومي، لأول مرة منذ بدء ولايته الحالية، وبعد مرور 3 سنوات على هجوم 7 تشرين الأول واندلاع حرب غزة، زعم نتنياهو أن العداء تجاه إسرائيل على الإنترنت والمنشورات التي تدعو إلى "تحرير فلسطين"، انخفضت بنسبة 60 بالمئة، عقب استهداف مراكز بيانات رئيسية داخل روسيا.وفي حديثه عن العلاقات مع موسكو، أوضح نتنياهو أن البلدين يتواصلان عند الضرورة، لكنه أقر أن مصالحهما تتباعد في كثير من الأحيان.