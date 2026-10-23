تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تشدّد القيود قبل السبت.. حظر تجوّل وطعون أمام القضاء

Lebanon 24
23-10-2026 | 00:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فرنسا تشدّد القيود قبل السبت.. حظر تجوّل وطعون أمام القضاء
فرنسا تشدّد القيود قبل السبت.. حظر تجوّل وطعون أمام القضاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وسّعت السلطات الفرنسية القيود على التجمّعات استعداداً لتحركات السبت، ومدّدت حظر التجول الجزئي في باريس حتى صباح الاثنين، فيما انتقل الخلاف على إجراءات منع التظاهر إلى مجلس الدولة. وبالتوازي، ارتفع عدد الأشخاص المودَعين السجن على خلفية أحداث 17 تشرين الأول إلى 217، قبل لقاء مرتقب اليوم بين الرئيس إيمانويل ماكرون وممثلين عن طلاب المدارس الثانوية.

حظر التجول مستمر في باريس

وأعلنت شرطة باريس تمديد حظر التجول في محيط ساحة الجمهورية ومنطقة "لي هال"، كل ليلة من الحادية عشرة مساءً إلى السادسة صباحاً، حتى صباح الاثنين.

وشملت إجراءات ليلة الخميس–الجمعة منع تجمعات غير مصرّح بها قرب مؤسسات الحكم والشانزليزيه ومحطات القطارات، على خلفية أعمال العنف والنهب السابقة.

وميدانياً، تجمع آلاف المحتجين في باريس الخميس، بعدما علّقت المحكمة الإدارية قراراً للشرطة بمنع التظاهرة.

وبحسب "أسوشيتد برس"، بقي التجمع سلمياً وسط انتشار أمني كثيف، والتزم المنظمون بإبقائه ثابتاً للحد من مخاطر العنف. وأكدت مجموعات طلابية عزمها مواصلة التحركات رغم بدء العطلة المدرسية الخريفية.

ووافقت السلطات على مسيرة السبت بين ساحتَي الباستيل و"ناسيون"، ومنعت المسار الذي اقترحته مجموعات طالبية و"السترات الصفراء" باتجاه الأوبرا.

واعترضت تنسيقية "السترات الصفراء"، معتبرة أن القرار قد يزيد التوتر ويدفع إلى تجمعات عفوية. وأوضح أحد ممثليها أنها لم تصدر دعوة للمشاركة في المسار المعتمد، مع ترك الخيار للأفراد.

في السياق، أعلنت السلطات حظر التظاهرات السبت في ليون ومرسيليا ومقاطعة بوش دو رون.

وفي منطقة مرسيليا، تقرّر تعليق النقل العام من الخامسة صباح السبت إلى الخامسة صباح الأحد، وتوسيع حظر التجول في مناطق محدّدة ليشمل البالغين خلال ليلتَي السبت والأحد.

قيود إضافية في ليل وليموج

وأُعلن مساء الخميس منع التجمعات الاحتجاجية وسط ليل السبت، فيما قال المنظمون إن مسارهم يقع خارج نطاق المنع. وفي ليموج، تقرّرت قيود على التجمعات وسط المدينة وحظر تجول محلي من العاشرة ليلاً إلى الخامسة صباحاً، من الجمعة حتى الاثنين.

طعن عاجل في قيود التظاهر

وقدّمت جمعية الدفاع عن الحريات الدستورية ونقابة القضاة مساء الخميس طعناً عاجلاً أمام مجلس الدولة، مطالبتين بتعليق القيود التي أعلنها ماكرون والتعليمات المرتبطة بها.

واعتبرتا التمييز بين التظاهرات النقابية وغيرها مساساً بحرية الاحتجاج. في المقابل، أكدت الرئاسة أن قرارات المنع تصدر عن المحافظين استناداً إلى اعتبارات تتعلق بالنظام العام.

قضائياً، أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان إيداع 217 شخصاً السجن، من أصل 2700 حالة احتجاز لدى الشرطة منذ أحداث 17 تشرين الأول، في حصيلة تراكمية تشمل الحبس الاحتياطي والسجن بقرارات قضائية.

ووجّه النيابات إلى طلب عقوبات إضافية بحق المدانين، بينها منع التظاهر والحرمان من حقوق مدنية وحظر استخدام شبكات التواصل، على أن يبتّ القضاة بهذه الطلبات.

ومن المقرر أن يستقبل ماكرون ممثلي منظمات طلاب المدارس الثانوية اليوم الجمعة عند الثالثة بعد الظهر. ويسبق ذلك إعلان وزير الداخلية لوران نونيز تفاصيل الخطة الأمنية لتحركات السبت عند الحادية عشرة والنصف صباحاً، بالتوقيت الفرنسي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لولا يتقدم بطعن أمام القضاء البرازيلي يطلب فيه إلغاء ترشح منافسه بولسونارو
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب.": الشرطة الفرنسية تعلن حظر تجوّل جديدًا في أجزاء من باريس
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي: أطلب من السلطات المحلية فرض حظر تجول جزئي في عدد من المناطق والبلديات
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا أمام اختبار السبت.. قيود على التظاهرات ونقابات تتمسّك بالإضراب
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24

إيمانويل ماكرون

وزير الداخلية

الفرنسية

الجمهوري

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-10-23
Lebanon24
03:52 | 2026-10-23
Lebanon24
03:50 | 2026-10-23
Lebanon24
03:45 | 2026-10-23
Lebanon24
03:30 | 2026-10-23
Lebanon24
03:16 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24