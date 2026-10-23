خلال 18 شهرا.. إدارة ترامب رحلت نحو مليون شخص من أميركا تقرير يكشف

كشف تقرير نشر الخميس في مركز أبحاث "معهد سياسات الهجرة
"، أن وزارة الأمن الداخلي
الأميركية أشرفت على ما يقترب من مليون عملية ترحيل خلال أول 18 شهرا من ولاية الرئيس دونالد ترامب
الثانية.
وبلغ عدد المرحلين الفعلي وفق التقرير 980 ألف شخص، بينما أشار المعهد إلى أن 20 بالمئة فقط من إجمالي عمليات الترحيل خلال هذه الفترة شملت أفرادا صدرت ضدهم أحكام جنائية.
وأشار التقرير إلى أن 71 بالمئة من عمليات ترحيل المهاجرين الذين أقاموا في الولايات المتحدة
لمدة سنتين أو أكثر، كانت لأشخاص لم يكونوا مدانين جنائيا.
وأعد التقرير مارك روزنبلوم الرئيس السابق لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي التابع للوزارة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عمليات الترحيل، على أساس سنوي، ارتفع مقارنة بفترة رئاسة الرئيس السابق جو بايدن
والولاية الأولى لترامب.
ويقول ترامب
إن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.