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عربي-دولي

نائب وزير الخارجية الأميركي: ما مِن بلد في العالم ننسجم معه بقدر الأرجنتين

Lebanon 24
23-10-2026 | 01:44
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نائب وزير الخارجية الأميركي: ما مِن بلد في العالم ننسجم معه بقدر الأرجنتين
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أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو أمس الخميس إن "ما مِن بلد في العالم" تنسجم معه إدارة الرئيس دونالد ترامب بقدر ما تنسجم مع الأرجنتين في عهد الرئيس خافيير ميلي. 
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وقال لاندو خلال مؤتمر صحافي في بوينوس آيرس  مع وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرناو "ما مِن بلد في العالم لدينا هذا القدر من الانسجام  معه مثل حكومة الأرجنتين".

وجاء موقف لاندو بعد يومين من تصريحات للسفير الأميركي في بوينوس آيرس بيتر لاميلاس أحدثت وقعا قويا في الأرجنتين، ربط فيها بوضوح دعم واشنطن بإعادة انتخاب ميلي أواخر سنة 2027.

وقال لاميلاس في منتدى للطاقة في نوكين: "نحن ندعم هذه الحكومة، حكومة ميلي، والشعب الأرجنتيني إذا سلكَ الاتجاه الصحيح، اتجاه اليمين، وليس اليسار".

وأضاف "نحن مستعدون لمواصلة التمويل من الولايات المتحدة إلى ما بعد 2027 إذا واصلت الأرجنتين السير إلى الأمام، وليس إطلاقا إلى الخلف"، ، مشيرا إلى مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار من دون أن يخوض في تفاصيلها.

وردا على سؤال عن هذه الشروط، قال لاندو إنه "معجب جدا  بالحكومة الحالية في الأرجنتين لأنها وفرت شروط مرحلة ذهبية جديدة لهذا البلد" ولأنها "تمدّ البساط الأحمر للاستثمار الأجنبي".

أما كيرناو، فعلّق قائلا "السفير لاميلاس يشير باستمرار إلى أن مهمته هي أن يُعاد انتخاب الحكومة الأرجنتينية السنة المقبلة، وهذا هدف نتشارك فيه معه".

وكانت إدارة ترامب وفرت في تشرين الأول 2025  الدعم لاقتصاد الأرجنتين وعملتها البيزو التي تعصف بها اضطرابات مالية مع اقتراب انتخابات نصفية مهمة لميلي.(أ.ف.ب)
 
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