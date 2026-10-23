نائب وزير الخارجية الأميركي: ما مِن بلد في العالم ننسجم معه بقدر الأرجنتين

Advertisement

أعلن نائب الأميركي كريستوفر لاندو أمس الخميس إن "ما مِن بلد في العالم" تنسجم معه بقدر ما تنسجم مع الأرجنتين في عهد الرئيس خافيير ميلي.وقال لاندو خلال مؤتمر صحافي في بوينوس آيرس مع وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرناو "ما مِن بلد في العالم لدينا هذا القدر من الانسجام معه مثل حكومة الأرجنتين".وجاء موقف لاندو بعد يومين من تصريحات للسفير الأميركي في بوينوس آيرس بيتر لاميلاس أحدثت وقعا قويا في الأرجنتين، ربط فيها بوضوح دعم بإعادة انتخاب ميلي أواخر سنة 2027.وقال لاميلاس في منتدى للطاقة في نوكين: "نحن ندعم هذه الحكومة، حكومة ميلي، والشعب الأرجنتيني إذا سلكَ الاتجاه الصحيح، اتجاه اليمين، وليس اليسار".وأضاف "نحن مستعدون لمواصلة التمويل من إلى ما بعد 2027 إذا واصلت الأرجنتين السير إلى الأمام، وليس إطلاقا إلى الخلف"، ، مشيرا إلى مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار من دون أن يخوض في تفاصيلها.وردا على سؤال عن هذه الشروط، قال لاندو إنه "معجب جدا بالحكومة الحالية في الأرجنتين لأنها وفرت شروط مرحلة ذهبية جديدة لهذا البلد" ولأنها "تمدّ البساط الأحمر للاستثمار الأجنبي".أما كيرناو، فعلّق قائلا "السفير لاميلاس يشير باستمرار إلى أن مهمته هي أن يُعاد انتخاب الحكومة الأرجنتينية السنة المقبلة، وهذا هدف نتشارك فيه معه".وكانت إدارة وفرت في تشرين الأول 2025 الدعم لاقتصاد الأرجنتين وعملتها البيزو التي تعصف بها اضطرابات مالية مع اقتراب انتخابات نصفية مهمة لميلي.(أ.ف.ب)