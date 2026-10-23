تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

يشكلون أكثر من نصف السكان اليهود.. "المزراحيم" كلمة السر في الانتخابات الإسرائيلية!

Lebanon 24
23-10-2026 | 02:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
يشكلون أكثر من نصف السكان اليهود.. المزراحيم كلمة السر في الانتخابات الإسرائيلية!
يشكلون أكثر من نصف السكان اليهود.. المزراحيم كلمة السر في الانتخابات الإسرائيلية! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن الدور المتنامي لليهود المنحدرين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحديد مستقبل السلطة بإسرائيل، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 تشرين الأول وسط منافسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت.
Advertisement

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة  أن اليهود المعروفين باسم "المزراحيم"، الذين يشكلون أكثر من نصف السكان اليهود في إسرائيل، تحولوا إلى مركز ثقل سياسي واجتماعي، بعدما ظلوا لعقود قاعدة انتخابية رئيسية لحزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وتبرز أهمية هذه الكتلة مع دخول آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، المنافسة الانتخابية، وهو ابن مهاجرين مغاربة نشأ في أسرة من الطبقة العاملة، في مواجهة نتنياهو المنحدر من أصول يهودية أوروبية.

وبحسب الصحيفة، فإن أصول آيزنكوت قد تساعده في استقطاب شرائح من الناخبين المزراحيم، خصوصا المعتدلين المنتمين إلى يمين الوسط، الذين قد ينتقلون بين المعسكرات السياسية.

وأشار التقرير إلى أن نحو 650 ألف يهودي قدموا من البلدان العربية إلى إسرائيل خلال السنوات التي أعقبت قيامها عام 1948، وأقام كثير منهم في مخيمات عبور مؤقتة عرفت باسم "المعابر".

وواجه هؤلاء المهاجرون تمييزا اجتماعيا واقتصاديا من جانب النخبة المؤسسة للدولة، التي هيمن عليها اليهود الأشكناز المنحدرون من أصول أوروبية.

ورغم انتقال قطاعات واسعة من "المزراحيم" إلى الطبقة الوسطى، فإن الفوارق الاجتماعية لم تختف تماما.

ونقلت الصحيفة عن عالم الاجتماع نسيم مزراحي، من جامعة تل أبيب، أن "المزراحيم" لا يزالون ممثلين بنسب مرتفعة في الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، مقابل حضور أقل في المؤسسات الأكاديمية والنخب التقليدية.

وأسهم هذا الإرث في تشكيل توجهاتهم السياسية، إذ يميل كثير منهم إلى المحافظة على التقاليد الدينية والهوية الوطنية، ويعتبرون أن أحزاب اليمين أكثر احتراما لقيمهم الاجتماعية.

وبحسب التقرير، حافظ حزب الليكود على دعم قطاعات واسعة من "المزراحيم" منذ وصول مناحيم بيغن إلى السلطة عام 1977، منهيا هيمنة حزب العمل على الحكم.

ويرتبط هذا التأييد أيضا بالخلاف بشأن المؤسسات القضائية والإعلامية والأكاديمية، التي ينظر إليها بعض الناخبين "المزراحيم" باعتبارها امتدادا لنفوذ النخبة الأشكنازية القديمة.

ويساعد ذلك في تفسير تأييد بعضهم مساعي نتنياهو لتغيير النظام القضائي، باعتبار أن المحكمة العليا تستطيع، من وجهة نظرهم، تعطيل الخيارات التي تعبر عنها صناديق الاقتراع.
مواضيع ذات صلة
"لازم تصير بس ما رح تصير" .. الانتخابات معلّقة على كلمة السر و"الفرعية" لن تحصل
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا لو تبادل اليهود الإسرائيليون والأميركيون الانتخابات؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط محاولتي تهريب متفجرات من سوريا ومخدرات إليها: أكثر من نصف طن متفجرات وتوقيف عنصرين
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من نصف قرن من التحركات: هل تغيّر دور الاتحاد العمالي العام؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الانتخابية

في إسرائيل

البرلمان

الدينية

برلماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-10-23
Lebanon24
03:52 | 2026-10-23
Lebanon24
03:50 | 2026-10-23
Lebanon24
03:45 | 2026-10-23
Lebanon24
03:30 | 2026-10-23
Lebanon24
03:16 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24