زلزال بقوة 7 درجات يضرب التبت.. 16 قتيلاً وانهيار مئات المنازل

قُتل 16 شخصاً وأُصيب 46 آخرون جراء زلزال بقوة 7 درجات ضرب منطقة التبت في مساء الخميس، وفق وسائل إعلام رسمية ومكتب الإعلام في مدينة ناغتشو.

وأدى الزلزال إلى انهيار 339 منزلاً على الأقل و20 حظيرة للماشية، فيما أفادت السلطات بأن 11 من المصابين في حالة خطرة، مقابل 35 إصابة طفيفة.

وشارك أكثر من 1600 عنصر في عمليات البحث والإنقاذ، بينما أُرسلت إلى المنطقة ألف وحدة سكنية جاهزة وثلاثة آلاف خيمة وسرير قابل للطي، إلى جانب مصابيح وملابس شتوية.

وحدد للمسح الجيولوجي مركز الزلزال على مسافة 191 كيلومتراً شمال شرقي ناغتشو، وعلى عمق 18 كيلومتراً، بينما قدّر مركز شبكات الزلازل الصيني عمقه بعشرة كيلومترات.

ووفق التلفزيون الصيني الرسمي، يُعد الزلزال الأقوى الذي تشهده المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. وكانت التبت قد تعرضت في كانون الثاني 2025 لزلزال أسفر عن مقتل 126 شخصاً على الأقل.