تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"كمين".. هذا ما كُشف عن "عملية الخليل"

Lebanon 24
23-10-2026 | 03:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كمين.. هذا ما كُشف عن عملية الخليل
كمين.. هذا ما كُشف عن عملية الخليل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفاد الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، عن وقوع عملية إطلاق نار قرب مفترق "يهودا" في محيط مدينة الخليل في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأعلن الجيش مقتل مسلحَين اثنين شاركا في العملية، مشيراً إلى أنه أطلق عملية مطاردة بحثاً عن منفذين آخرين محتملين، وفرض طوقاً أمنياً في المنطقة.

Advertisement
A discarded weapon used in the terror attack at the Judea Junction, October 23, 2026.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" إنها تعالج مصابَين، أحدهما بجروح طفيفة والآخر فاقد للوعي، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ خمسة، بينهم اثنان فاقدان للوعي وفي حال حرجة.

وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، استهدفت العملية على ما يبدو كتيبة من جنود الاحتياط، فيما تتضمن الفرضيات التي يجري التحقيق فيها أن يكون المنفذون قد نصبوا كميناً للجنود وأطلقوا النار عليهم ثم حاولوا الفرار.

 
ووصل إيتمار بن غفير إلى موقع العملية، حيث أعلن رفضه إزالة الحواجز والأطواق الأمنية التي تتيح للسكان الفلسطينيين في المنطقة العودة إلى حياتهم الطبيعية، قائلاً: "ما دام هناك إرهاب، يجب ألا يتمكنوا من العيش بشكل طبيعي". وأضاف: "عندما قلت قبل عامين أو ثلاثة إن حرية تنقل سكان المنطقة أقل أهمية من حق اليهود في الحياة، انتفض ضدي كثيرون".

من جهته، علّق رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت على العملية عبر منصة "إكس"، متمنياً الشفاء للمصابين، ومشيداً بـ"بطولة وشجاعة" جنود الجيش الإسرائيلي.

أما رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، فوصف ما جرى بأنه "صباح صعب لإسرائيل"، متسائلاً: "كم عملية أخرى علينا أن نتحمّل لندرك أنه لا يمكننا الاستمرار في سياسة الاحتواء؟".
مواضيع ذات صلة
في كمين مُحكم... توقيف "السنفور" وسوريين
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"سلام وهمي" في لبنان؟ هذا ما قيلَ عن "نموذج عرفات"
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بلاغ أولي عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار قرب الخليل جنوب الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أسباب استغناء أبل عن هواتف "آيفون ميني" نهائياً
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24

إذاعة الجيش الإسرائيلي

الضفة الغربية

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

رئيس حزب

إسرائيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:52 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:50 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:16 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-10-23
Lebanon24
03:52 | 2026-10-23
Lebanon24
03:50 | 2026-10-23
Lebanon24
03:30 | 2026-10-23
Lebanon24
03:16 | 2026-10-23
Lebanon24
02:45 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24