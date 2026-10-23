"كمين".. هذا ما كُشف عن "عملية الخليل"

أفاد الجيش ، صباح الجمعة، عن وقوع عملية إطلاق نار قرب مفترق " " في محيط مدينة في ، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأعلن الجيش مقتل مسلحَين اثنين شاركا في العملية، مشيراً إلى أنه أطلق عملية مطاردة بحثاً عن منفذين آخرين محتملين، وفرض طوقاً أمنياً في المنطقة.

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وقالت خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء" إنها تعالج مصابَين، أحدهما بجروح طفيفة والآخر فاقد للوعي، فيما أفادت بأن عدد المصابين بلغ خمسة، بينهم اثنان فاقدان للوعي وفي حال حرجة.

وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، استهدفت العملية على ما يبدو كتيبة من جنود الاحتياط، فيما تتضمن الفرضيات التي يجري التحقيق فيها أن يكون المنفذون قد نصبوا كميناً للجنود وأطلقوا النار عليهم ثم حاولوا الفرار.

ووصل إيتمار بن غفير إلى موقع العملية، حيث أعلن رفضه إزالة الحواجز والأطواق الأمنية التي تتيح للسكان في المنطقة العودة إلى حياتهم الطبيعية، قائلاً: "ما دام هناك إرهاب، يجب ألا يتمكنوا من العيش بشكل طبيعي". وأضاف: "عندما قلت قبل عامين أو ثلاثة إن حرية تنقل سكان المنطقة أقل أهمية من حق اليهود في الحياة، انتفض ضدي كثيرون".



، علّق "يشار" غادي آيزنكوت على العملية عبر منصة "إكس"، متمنياً الشفاء للمصابين، ومشيداً بـ"بطولة وشجاعة" جنود الجيش الإسرائيلي.



أما رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، فوصف ما جرى بأنه "صباح صعب لإسرائيل"، متسائلاً: "كم عملية أخرى علينا أن نتحمّل لندرك أنه لا يمكننا الاستمرار في سياسة الاحتواء؟".