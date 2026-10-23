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عربي-دولي

"كمين" واشتباك وقتلى.. هذا ما كُشف عن "عملية الخليل" (صور)

Lebanon 24
23-10-2026 | 03:45
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كمين واشتباك وقتلى.. هذا ما كُشف عن عملية الخليل (صور)
كمين واشتباك وقتلى.. هذا ما كُشف عن عملية الخليل (صور) photos 0
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أفاد الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، عن وقوع عملية إطلاق نار قرب مفترق "يهودا" في محيط مدينة الخليل في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في حين قال مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز عربية أن العملية أدت إلى مقتل جنديين وجرح 3 آخرين، بعد اشتباك استمر أكثر من 20 دقيقة.

وأعلن الجيش مقتل مسلحَين اثنين شاركا في العملية، مشيراً إلى أنه أطلق عملية مطاردة بحثاً عن منفذين آخرين محتملين، وفرض طوقاً أمنياً في المنطقة.

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A discarded weapon used in the terror attack at the Judea Junction, October 23, 2026.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" إنها تعالج مصابَين، أحدهما بجروح طفيفة والآخر فاقد للوعي، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ خمسة، بينهم اثنان فاقدان للوعي وفي حال حرجة.

وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، استهدفت العملية على ما يبدو كتيبة من جنود الاحتياط، فيما تتضمن الفرضيات التي يجري التحقيق فيها أن يكون المنفذون قد نصبوا كميناً للجنود وأطلقوا النار عليهم ثم حاولوا الفرار.

EDITORS NOTE: Graphic content / One of two armed Palestinian men loads his firearm during a fire exchange with Israeli forces at the northern checkpoint of Hebron in the Israeli-occupied West Bank on October 23, 2026.

ووصل إيتمار بن غفير إلى موقع العملية، حيث أعلن رفضه إزالة الحواجز والأطواق الأمنية التي تتيح للسكان الفلسطينيين في المنطقة العودة إلى حياتهم الطبيعية، قائلاً: "ما دام هناك إرهاب، يجب ألا يتمكنوا من العيش بشكل طبيعي". وأضاف: "عندما قلت قبل عامين أو ثلاثة إن حرية تنقل سكان المنطقة أقل أهمية من حق اليهود في الحياة، انتفض ضدي كثيرون".

من جهته، علّق رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت على العملية عبر منصة "إكس"، متمنياً الشفاء للمصابين، ومشيداً بـ"بطولة وشجاعة" جنود الجيش الإسرائيلي.

أما رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، فوصف ما جرى بأنه "صباح صعب لإسرائيل"، متسائلاً: "كم عملية أخرى علينا أن نتحمّل لندرك أنه لا يمكننا الاستمرار في سياسة الاحتواء؟".
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