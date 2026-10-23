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عربي-دولي

خلال احتفاله بعيد ميلاده.. زجاجة تُرمى نحو موكب نتنياهو

Lebanon 24
23-10-2026 | 03:50
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خلال احتفاله بعيد ميلاده.. زجاجة تُرمى نحو موكب نتنياهو
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ألقى شخص زجاجة فارغة باتجاه موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء مروره قرب سوق "محانيه يهودا" في القدس، مساء الخميس، خلال احتفالات بعيد ميلاده الـ77.

وأظهرت مقاطع متداولة عناصر الأمن وهم يقفزون فوق الحاجز الفاصل عن الحشود في محاولة لتحديد هوية الشخص الذي رمى الزجاجة، فيما واصل الموكب طريقه من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

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وكانت السلطات قد أوقفت حركة القطار الخفيف موقتاً لتسهيل مرور الموكب، بينما تجمع آلاف الإسرائيليين لمشاهدة القافلة والهتاف لنتنياهو.

وأدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحادث، واصفاً إياه بأنه "خطير جداً"، محذراً من تداعيات ما اعتبره تحريضاً ضد رئيس الوزراء.

وسبق زيارة نتنياهو إلى القدس جولة في سوق "هتكفا" في تل أبيب، حيث واجهه شخص بسؤال عن تحويل أموال إلى حركة "حماس"، قبل أن يُبعده مؤيدون لحزب "الليكود"، وفق مقاطع متداولة عبر الإنترنت.

 
 
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