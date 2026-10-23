خلال احتفاله بعيد ميلاده.. زجاجة تُرمى نحو موكب نتنياهو

ألقى شخص زجاجة فارغة باتجاه موكب ، أثناء مروره قرب سوق "محانيه " في ، مساء الخميس، خلال احتفالات بعيد ميلاده الـ 77.

وأظهرت مقاطع متداولة عناصر الأمن وهم يقفزون فوق الحاجز الفاصل عن الحشود في محاولة لتحديد هوية الشخص الذي رمى الزجاجة، فيما واصل الموكب طريقه من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע כעת לשוק מחנה יהודה בירושלים https://t.co/PiZ8bXuP4i — כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) October 22, 2026 Advertisement

وكانت السلطات قد أوقفت حركة الخفيف موقتاً لتسهيل مرور الموكب، بينما تجمع آلاف الإسرائيليين لمشاهدة القافلة والهتاف لنتنياهو.

وأدان وزير إيتمار الحادث، واصفاً إياه بأنه "خطير جداً"، محذراً من تداعيات ما اعتبره تحريضاً ضد رئيس الوزراء.

وسبق زيارة إلى القدس جولة في سوق "هتكفا" في ، حيث واجهه شخص بسؤال عن تحويل أموال إلى حركة " "، قبل أن يُبعده مؤيدون لحزب "الليكود"، وفق مقاطع متداولة عبر الإنترنت.