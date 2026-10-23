نتنياهو يطلب من الناخبين منحه فرصة.. ويتوعد طهران برد قوي

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طلب من الناخبين منحه الفرصة لاستكمال ما يعتبره المهمة التي كرّس لها حياته السياسية، والمتمثلة بملف .ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله، إن الاستخبارات العسكرية و"الموساد" قدما "تحذيرات واضحة" تفيد بأن إيران ووكلاءها يدرسون وسائل للتأثير في نتائج الانتخابات.وأضاف نتنياهو: "إنهم لا يريدون إعادة انتخابي".وأشار إلى احتمال استخدام الصواريخ أو الطائرات المسيرة لزعزعة ثقة الإسرائيليين بالإنجازات التي تحققت خلال الحملة العسكرية.وحذر قائلا: "إذا فعلوا ذلك، فسيكون خطأ فادحا، لأننا سنرد بقوة وبأساليب لا يستطيعون حتى تخيلها".وشدد نتنياهو على أنه "ما دامت القيادة الحالية باقية في السلطة، فإنها ستسعى إلى إعادة بناء برنامجيها والصاروخي الباليستي".وتابع قائلا: "هدفي هو تحطيم النظام القاتل، وإزالة التهديد الذي يحدق بنا، وإبرام العديد من معاهدات السلام".ووصف نتنياهو الرئيس الأميركي بأنه رئيس يرى في إيران تهديدا للمدن الأميركية.وأكد نتنياهو على ضرورة العمل على إنجاز ثلاث مهام رئيسية تتمثل في تعزيز قاعدة الدعم الأميركية الحالية لإسرائيل، وخوض الحرب الإعلامية، وتوسيع شراكات الدولية.