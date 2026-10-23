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عربي-دولي

نتنياهو يطلب من الناخبين منحه فرصة.. ويتوعد طهران برد قوي

Lebanon 24
23-10-2026 | 03:52
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نتنياهو يطلب من الناخبين منحه فرصة.. ويتوعد طهران برد قوي
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طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الناخبين منحه الفرصة لاستكمال ما يعتبره المهمة التي كرّس لها حياته السياسية، والمتمثلة بملف إيران.
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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله، إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية و"الموساد" قدما "تحذيرات واضحة" تفيد بأن إيران ووكلاءها يدرسون وسائل للتأثير في نتائج الانتخابات.

وأضاف نتنياهو: "إنهم لا يريدون إعادة انتخابي".

وأشار إلى احتمال استخدام الصواريخ أو الطائرات المسيرة لزعزعة ثقة الإسرائيليين بالإنجازات التي تحققت خلال الحملة العسكرية.

وحذر قائلا: "إذا فعلوا ذلك، فسيكون خطأ فادحا، لأننا سنرد بقوة وبأساليب لا يستطيعون حتى تخيلها".

وشدد نتنياهو على أنه "ما دامت القيادة الإيرانية الحالية باقية في السلطة، فإنها ستسعى إلى إعادة بناء برنامجيها النووي والصاروخي الباليستي".

وتابع قائلا: "هدفي هو تحطيم النظام الإيراني القاتل، وإزالة التهديد الذي يحدق بنا، وإبرام العديد من معاهدات السلام".

ووصف نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه رئيس يرى في إيران تهديدا للمدن الأميركية.

وأكد نتنياهو على ضرورة العمل على إنجاز ثلاث مهام رئيسية تتمثل في تعزيز قاعدة الدعم الأميركية الحالية لإسرائيل، وخوض الحرب الإعلامية، وتوسيع شراكات إسرائيل الدولية.
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