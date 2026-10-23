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عربي-دولي

بعد هجوم الخليل.. نتنياهو يأمر بحصار المدينة ويستعد لإغلاق الضفة

Lebanon 24
23-10-2026 | 04:09
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بعد هجوم الخليل.. نتنياهو يأمر بحصار المدينة ويستعد لإغلاق الضفة
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أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بفرض حصار فوري على مدينة الخليل، والاستعداد لإغلاق كامل للضفة الغربية، عقب هجوم بإطلاق النار أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم اثنان بحالة حرجة.

ووقع الهجوم على الطريق رقم 35 شمال الخليل، قبل أن تشتبك القوات الإسرائيلية مع المنفذين وتقتلهما، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال نتنياهو إنه أجرى تقييماً أمنياً بمشاركة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ورئيس جهاز "الشاباك" ورئيس هيئة الأمن القومي وقائد المنطقة الوسطى.

وأضاف أنه وجّه الجيش والأجهزة الأمنية إلى تعزيز انتشارها وتنفيذ موجات اعتقال واسعة، مؤكداً مواصلة ملاحقة عناصر حركة "حماس" ومن يقف خلفهم.

وفي السياق، أعلن حزب "الليكود" إلغاء جميع أنشطته السياسية المقررة صباح الجمعة على خلفية الهجوم.

من جهته، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها، محذراً من اندلاع مواجهة واسعة في الضفة الغربية.

ونقل موقع "واللا" عن تحقيق أولي أن المنفذين نصبا كميناً للقوات الإسرائيلية خلال عمليات تفتيش روتينية، بعد مراقبة تحركاتها وتحديد نقطة خارج المنطقة المحمية للجنود. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المنفذين من سكان مدينة الخليل.

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