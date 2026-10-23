بعد هجوم الخليل.. نتنياهو يأمر بحصار المدينة ويستعد لإغلاق الضفة

أمر بنيامين ، الجمعة، بفرض حصار فوري على مدينة ، والاستعداد لإغلاق كامل للضفة الغربية، عقب هجوم بإطلاق النار أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم اثنان بحالة حرجة.

ووقع الهجوم رقم 35 شمال الخليل، قبل أن تشتبك القوات مع المنفذين وتقتلهما، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال نتنياهو إنه أجرى تقييماً أمنياً بمشاركة ورئيس أركان الجيش ورئيس جهاز "الشاباك" ورئيس هيئة الأمن القومي وقائد المنطقة الوسطى.

وأضاف أنه وجّه الجيش والأجهزة الأمنية إلى تعزيز انتشارها وتنفيذ موجات اعتقال واسعة، مؤكداً مواصلة ملاحقة عناصر حركة " " ومن يقف خلفهم.

وفي السياق، أعلن حزب "الليكود" إلغاء جميع أنشطته السياسية المقررة صباح الجمعة على خلفية الهجوم.

، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تفكيك السلطة ونزع سلاحها، محذراً من اندلاع مواجهة واسعة في .

ونقل موقع "واللا" عن تحقيق أولي أن المنفذين نصبا كميناً للقوات الإسرائيلية خلال عمليات تفتيش روتينية، بعد مراقبة تحركاتها وتحديد نقطة خارج المنطقة المحمية للجنود. وأفادت إذاعة الجيش بأن المنفذين من سكان مدينة الخليل.