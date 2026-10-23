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عربي-دولي

لخفض التوتر.. سيول تقترح محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ

Lebanon 24
23-10-2026 | 04:58
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لخفض التوتر.. سيول تقترح محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ
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اقترحت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة على كوريا الشمالية إجراء محادثات عسكرية بشأن مسار خط ترسيم الحدود في وسط المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بينهما، بعد حوادث خطيرة عديدة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.
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وأفاد نائب وزير الدفاع كيم هونغ شيول خلال مؤتمر صحافي في سيول إن كوريا الجنوبية "تعرض رسميا عقد مفاوضات عسكرية مع كوريا الشمالية للتأكيد المتبادل لموقع خط التماس العسكري البري بدقة وبحث سبل معاودة خطوط التواصل العسكرية ومنع وقوع مواجهات عرضية في المناطق الحدودية".

وقال المسؤول إنه "يمكن مناقشة التواريخ والمواقع المحددة عبر بانمونجوم"، نقطة التواصل الوحيدة بين الكوريتين في وسط المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بينهما.

وتابع أن سيول "تأمل في ردّ إيجابي من كوريا الشمالية"، مشيرا إلى أن المحادثات يمكن أن تضم قيادة الأمم المتحدة، القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة المنتشرة في كوريا الجنوبية.

وقطعت كوريا الشمالية كلّ الاتصالات مع كوريا الجنوبية منذ سنوات، ولا تزال حتى الآن تتجاهل دعوات الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، المؤيد بقوة لاستئناف الحوار بين الكوريتين.(أ.ف.ب)




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