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عربي-دولي

بسبب الذكاء الاصطناعي.. الصين تتحرك للحد من تسريح العمال

Lebanon 24
23-10-2026 | 09:41
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حث مجلس الدولة الصيني الوكالات الحكومية على اتخاذ إجراءات للحد من فقدان الوظائف الناجم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمبادئ توجيهية صدرت اليوم الجمعة، في إطار مساعٍ للتعامل مع تأثير التكنولوجيا على سوق العمل.
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وتدعو المبادئ التوجيهية السلطات إلى تحسين أنظمة مراقبة مخاطر التوظيف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ووضع خطط طوارئ تتيح الاستجابة لهذه المخاطر والتعامل مع تداعياتها، بحسب "رويترز".

كما تشدد على ضرورة تقديم الدعم للانتقال الوظيفي وإعادة التوظيف في القطاعات والمشروعات التي قد يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي فيها إلى اضطرابات كبيرة في سوق العمل.
 
تدعو التوجيهات الصينية إلى تعزيز الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على التوظيف، بما يشمل توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الوظائف، إلى جانب التعامل مع المخاطر التي قد تنجم عن استخدام هذه التكنولوجيا.

وتنص المبادئ التوجيهية على ضرورة توفير الإرشاد المهني الموجه والتدريب على المهارات والتوصيات الوظيفية للعمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، بما يساعدهم على الانتقال إلى فرص عمل أخرى.

وتشمل الإجراءات المقترحة أيضًا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية، والتصدي للممارسات غير القانونية الناتجة عن إساءة استخدام الخوارزميات.

وتحدد المبادئ التوجيهية عددًا من هذه الممارسات، من بينها التمييز في التوظيف، والتوظيف الاحتيالي، وانتهاك الخصوصية.

وتعكس هذه التوجيهات توجه السلطات الصينية نحو التعامل مع تداعيات الذكاء الاصطناعي على الوظائف، من خلال مراقبة مخاطر فقدان العمل، ودعم إعادة التوظيف، ووضع ضوابط لاستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد البشرية. (إرم نيوز) 
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