الأردن ينعى ضحايا كنيسة الكرك.. 3 أيام حداد وتضامن عربي واسع

خيّم الحزن على الأردن عقب الاعتداء الدامي الذي استهدف كنيسة في الكرك، تاركاً وراءه ضحايا وعائلات مفجوعة، في وقت توحّد فيه الأردنيون في مشاعر التضامن والمواساة. وأعلن الأردن الحداد العام في جميع أنحاء المملكة وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام حداداً على ضحايا الاعتداء وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 40 آخرين بينهم مصابان في حالة حرجة، وفق أحدث حصيلة أعلنتها مديرية الأمن العام. وأعلن وزير الاتصال الحكومي محمد المومني قرار الحداد خلال إيجاز صحافي أعقب اجتماعاً أمنياً في محافظة الكرك، مؤكداً أن الجريمة "اعتداء على الأردن بأسره"، وأن مرتكبيها لا يمثّلون الأردن.



وشدّد على أن "دم كل مواطن غالٍ على جميع الأردنيين"، وأن حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق كل من له يد في الاعتداء.



وأكد أن المسيحيين "جزء متجذّر من تاريخ الأردن وهويته وسرديته الوطنية". وقفة تضامنية في الصويفية رفضا للهجوم



وقال مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال مؤتمر صحفي في الكرك، إن الأمن العام يواصل جمع المعلومات والبحث والتحري لتحديد هوية مرتكبي الحادثة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدا أن القبض عليهم سيتم في القريب العاجل.



وأضاف أن الحديث عن أسماء مشتبه بهم في الحادثة لا يزال سابقا لأوانه، مشيرا إلى توافر معلومات بشأنها واستمرار العمل للقبض على المتورطين.



وأكد أن الأمن العام سيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الأردنيين وسلامتهم، مشددا على أن الحادثة لن تنال من الوحدة الوطنية أو تؤثر على قيم التعايش بين الأردنيين، لافتا إلى أن محافظة الكرك تتميز بالعلاقات القوية بين أبنائها.



Advertisement وشهدت الكنيسة الأرثوذكسية في منطقة الصويفية بالعاصمة عمّان، تجمعا تضامنيا رفضا للهجوم الذي استهدف كنيسة الكرك.وقال مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال مؤتمر صحفي في الكرك، إن الأمن العام يواصل جمع المعلومات والبحث والتحري لتحديد هوية مرتكبي الحادثة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدا أن القبض عليهم سيتم في القريب العاجل.وأضاف أن الحديث عن أسماء مشتبه بهم في الحادثة لا يزال سابقا لأوانه، مشيرا إلى توافر معلومات بشأنها واستمرار العمل للقبض على المتورطين.وأكد أن الأمن العام سيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الأردنيين وسلامتهم، مشددا على أن الحادثة لن تنال من الوحدة الوطنية أو تؤثر على قيم التعايش بين الأردنيين، لافتا إلى أن محافظة الكرك تتميز بالعلاقات القوية بين أبنائها.

وعقب الهجوم، وصل ملك الأردن عبدالله الثاني، إلى مستشفى الكرك الحكومي للاطمئنان على حالة المصابين في حادثة كنيسة حمود.



وقال: "سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات".



وأضاف:"من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر".

شاهد | الملك يتفقد مصابي العملية الإرهابية في الكرك #الأردن #الكرك #هنا_المملكة https://t.co/dM6sHdm6kM — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 23, 2026

الملكة رانيا العبدالله، قالت من جهتها إن الجريمة التي استهدفت المصلين الآمنين في محافظة الكرك، الجمعة، أوجعت قلوب الأردنيين، مؤكدة أن المصاب واحد وأن دمعة قرية حمود وأهلها هي دمعة كل أردني.



وأضافت، في منشور عبر منصة "إكس"، "قلوبنا مع أهلنا في الكرك"، مترحمة على الشهداء الأبرياء، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله الأردن وأهله من كل شر. جريمة نكراء أوجعت قلوبنا جميعاً عندما امتدت يد الغدر للمصلين الآمنين في الكرك اليوم. الجرح أليم والمصاب واحد، ودمعة قرية حمود وأهلها دمعة كل أردني. قلوبنا مع أهلنا في الكرك… رحم اللّٰه الشهداء الأبرياء ومنَّ على مصابينا بالشفاء العاجل وحفظ الأردن وأهله من كل شر. — Rania Al Abdullah (@QueenRania) October 23, 2026

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، إن الجريمة التي طالت "إخوتنا في كنيسة حمود في الكرك" هي اعتداء على كل أردني وأردنية.



وأضاف حسان، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الإرهاب لا وطن له ولا دين، ولن يكون أي مكان في هذا البلد لأصحاب الفتن والتطرف".



وأكد أن "يد العدالة ستطال كل من تورط في هذا العمل الخسيس".

الجريمة النكراء التي طالت إخوتنا في كنيسة حمود في الكرك هي اعتداء على كل أردني وأردنية. الإرهاب لا وطن له ولا دين، ولن يكون أي مكان في هذا البلد لأصحاب الفتن والتطرف. يد العدالة ستطال كل من تورط في هذا العمل الخسيس. رحم الله الشهداء وألهم ذويهم الصبر، ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين. — جعفر حسّان (@JafarHassan) October 23, 2026

كما أكد مازن الفراية، أن الأردن أمام عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، مؤكدا أن هذا العمل مدان بكافة تفاصيله.



وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي في محافظة الكرك، أن "هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل"، معربا عن تعازيه لذوي الشهداء وأهالي قرية حمود وأهالي الكرك وأبناء الوطن عامة.



وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ونقل الإصابات إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لمساعدة ذوي الشهداء على تجاوز هذه المحنة والظرف الصعب.

تفاصيل الهجوم

شهدت محافظة الكرك جنوبي الأردن، هجومًا مسلّحًا استهدف مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في حادثة استدعت تحرّكًا أمنيًا وقضائيًا، وسط إدانات ومواقف مستنكرة من وبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.



وبحسب المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام، وقع إطلاق النار خلال مراسم تشييع جنازة سيدة تُدعى مثال الهلسا، المعروفة باسم "أم ليث"، في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك، الواقعة جنوبي الأردن.



وأفادت تقارير إعلامية بأن مسلّحين ترجّلا من مركبة وأطلقا النار على المشاركين في مراسم التشييع، قبل أن يفرّا من المكان. ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان أن إطلاق النار استمر عدة دقائق، فيما كان عدد من الأشخاص داخل الكنيسة وفي محيطها وقت وقوع الحادثة.



وأعلنت السلطات الأردنية عن وقوع ستة قتلى و28 مصابًا. وجرى نقلهم لتلقي العلاج، فيما لم تتوافر تفاصيل رسمية كاملة عن أوضاع جميع الجرحى.

الله يحمي أهل #الأردن من كل عمل إرهابي ومن كل شر! 🇯🇴 باسم شو؟ وباسم مين كل هالإجرام؟! وبأي منطق بيستشهدوا ناس أبرياء وهني عم يصلّوا؟! أي وحشية وأي إجرام هيدا؟! لا دين ولا قضية بتبرّر هالأفعال! الله يحمي الأردن وأهله ويحفظ أمنه وأمانه🇯🇴 #كرك https://t.co/nbmQS2zR05 — Elie Merheb (@_ElieMerheb) October 23, 2026

قتلى ومصابون في إطلاق نار داخل كنيسة في محافظة الكرك جنوب الأردن. https://t.co/pFARuiE4TW — ziad𐤆𐤉𐤀𐤃🇱🇧🇱🇧 (@ziad20991401) October 23, 2026 لقطات مأساوية تظهر لحظة إطلاق النار وقتل عدة أشخاص داخل إحدى الكنائس في قرية حمود بمحافظة الكرك الأردنية https://t.co/uebsFfOZ3B — الحدث (@AlHadath) October 23, 2026



تحرّك أمني وتحقيقات قضائية



وعقب الهجوم، باشرت الأجهزة الأمنية الأردنية متابعة الحادثة وملاحقة المتورطين، بهدف كشف ملابسات إطلاق النار وتحديد المسؤولين عنه.



وفي إطار الإجراءات القضائية، أعلن المدعي العام الأردني حسن العبداللات إصدار قرار بحظر النشر في القضية التحقيقية، في خطوة تشمل تداول المعلومات المتعلقة بالتحقيق وفق ما أوردته وسائل إعلام أردنية.



ولم تتضح، وفق المعلومات المتاحة، هوية المسلّحين أو الدوافع التي تقف وراء الهجوم، كما لم تتوافر معطيات مؤكدة بشأن إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه.





هكذا كما اخبر المعصوم ﷺ : "والذي نفْسِي بيدِهِ ! لا تذهبُ الدُّنيا حتَّى يأتيَ على الناسِ يومٌ ، لا يَدري القاتلُ فِيمَا قَتلَ . ولا المقتولُ فيمَ قُتلَ فقيلَ : كيفَ يكونُ ذلكَ ؟ قال : الهرْجُ . القاتلُ والمقتولُ في النارِ" صدقت يا رسول الله #الأردن #الكرك https://t.co/c5ooJzKTFq — سعود الخيوطي ⚖️ (@ALharbi_soud68) October 23, 2026 🚨 #الأردن في جريمة ارهابية هزت العالم مسلحان نزلا من مركبة وأطلقا النار داخل وحول كنيسة حمود الأرثوذكسية اليونانية في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوب الأردن، أثناء مراسم جنازة. أسفر الهجوم عن ٦ قتلى و ٢٨ جريح في حصيلة اولية حسب دائرة الأمن العام الأردني والناطق الرسمي!. عدد الاشخاص في الجنازة كان ٢٠٠ شخصا تقزيبا! CNN BBC CBS غطت الحادثة! #إرهاب_ضد_المسيحيين — 🇱🇧Ray🇱🇧Land of the Cedars (@Rayo39844977) October 23, 2026



لبنان الرسمي يستنكر الاعتداء



دان رئيس الجمهورية جوزاف عون الهجوم الذي استهدف المصلّين في كنيسة بمحافظة الكرك الأردنية، معربًا عن بالغ أسفه واستنكاره للاعتداء الذي أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.



وقال عون: "تلقّيت ببالغ الأسى والاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلّين في كنيسة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى أبرياء".



من جهته، دان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المشاركين في مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك الأردنية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.



ووصف بري الاعتداء بأنه "جريمة إرهابية جبانة ومدانة بكل المقاييس والأعراف والشرائع"، مؤكدًا أنه لا يستهدف أرواح الأبرياء فحسب، بل يشكّل أيضًا اعتداءً على القيم والمبادئ الإيمانية، وفي مقدمتها الإسلام الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح ونبذ العنف والعدوان.



وتقدّم بري بالتعازي والمواساة من المملكة الأردنية الهاشمية، ملكًا وبرلمانًا وحكومة وشعبًا، ومن عائلات الضحايا، ومن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، متمنيًا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى. وعقب الهجوم، باشرت الأجهزة الأمنية الأردنية متابعة الحادثة وملاحقة المتورطين، بهدف كشف ملابسات إطلاق النار وتحديد المسؤولين عنه.وفي إطار الإجراءات القضائية، أعلن المدعي العام الأردني حسن العبداللات إصدار قرار بحظر النشر في القضية التحقيقية، في خطوة تشمل تداول المعلومات المتعلقة بالتحقيق وفق ما أوردته وسائل إعلام أردنية.ولم تتضح، وفق المعلومات المتاحة، هوية المسلّحين أو الدوافع التي تقف وراء الهجوم، كما لم تتوافر معطيات مؤكدة بشأن إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه.دان رئيس الجمهورية جوزاف عون الهجوم الذي استهدف المصلّين في كنيسة بمحافظة الكرك الأردنية، معربًا عن بالغ أسفه واستنكاره للاعتداء الذي أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.وقال عون: "تلقّيت ببالغ الأسى والاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلّين في كنيسة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى أبرياء".من جهته، دان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المشاركين في مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك الأردنية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.ووصف بري الاعتداء بأنه "جريمة إرهابية جبانة ومدانة بكل المقاييس والأعراف والشرائع"، مؤكدًا أنه لا يستهدف أرواح الأبرياء فحسب، بل يشكّل أيضًا اعتداءً على القيم والمبادئ الإيمانية، وفي مقدمتها الإسلام الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح ونبذ العنف والعدوان.وتقدّم بري بالتعازي والمواساة من المملكة الأردنية الهاشمية، ملكًا وبرلمانًا وحكومة وشعبًا، ومن عائلات الضحايا، ومن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، متمنيًا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

إلى ذلك، تواصل رئيس نواف سلام مع نظيره الأردني الدكتور جعفر عبد الفتاح حسان، معرباً عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف المشاركين في مراسم تشييع في كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك، وأوقع عدداً من الضحايا والجرحى الأبرياء.



وقدّم الرئيس سلام تعازيه الحارّة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومةً وشعباً، وإلى عائلات الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



وأكد الرئيس سلام تضامن لبنان الكامل مع الأردن في مواجهة الإرهاب، مشدداً على أن استهداف المدنيين ودور العبادة يشكّل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية، وأن لا شيء يمكن أن يبرّر مثل هذه الأعمال الإجرامية.



بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية: الاعتداء لن ينال من وحدتنا الوطنية



وفي موقف مستنكر، أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بيانًا بشأن الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في حمود – الكرك، أعربت فيه عن تعازيها لأهالي الضحايا والشعب الأردني بمختلف أطيافه والقيادة الهاشمية.



وجاء في البيان أن بطريرك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث وأعضاء المجمع المقدس والمطران خريستوفوروس، مطران الأردن، يعزّون أنفسهم وذوي الضحايا والشعب الأردني بهذا المصاب، الذي وصفوه بأنه مسّ القلوب وأثار حزنًا عميقًا.



واستنكرت البطريركية "العمل الوضيع الجبان الدموي" الذي استهدف الكنيسة وأصاب الرعايا بشكل مباشر وأسفر عن سقوط ضحايا، معربة عن ثقتها بالأجهزة الأمنية الأردنية وقدرتها على ملاحقة المتورطين وتوقيفهم.



وأكد البيان أن الاعتداء، على الرغم من الألم الذي ألحقه بالأردن، لن ينال من الوحدة الوطنية والثبات، بل سيزيد الأردنيين تمسكًا بوحدتهم والتفافًا، مسيحيين ومسلمين، حول القيادة الهاشمية.



وشدّدت البطريركية على تمسكها بالأرض المقدسة ورفض مغادرتها أو التهجير منها، مؤكدة أن أبناءها شركاء في تاريخها وحاضرها ومستقبلها، وسيبقون فيها شهودًا للإيمان مهما اشتدت التحديات والمحن.



كما أكدت أن المجتمع الأردني سيبقى عصيًا على الفكر المتطرف، معتبرة أن هذه الجريمة غريبة عن الإسلام المعتدل في الأردن، ودعت الرعايا والمؤمنين إلى الثبات والصلاة في هذه الظروف.



وختمت البطريركية بيانها بالدعاء: "حَمى الله الأردن والشعب الأردني".

دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك

عربياً، أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار داخل الكنيسة، وقالت الإماراتية، في بيان، إن الدولة تستنكر هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، وترفض جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.



وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللأردن وشعبه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.







أدانت سوريا الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن، قيادة وشعبا، في مواجهة كل ما يمس أمنه واستقراره ونسيجه الوطني.



وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على رفضها القاطع لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن المواطنين، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين ودوام الأمن والاستقرار للأردن.



العراق



دان فؤاد حسين الهجوم خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مؤكدا تضامن العراق مع الأردن في مواجهة الإرهاب.



وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن حسين أعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف مشيعين خلال جنازة في كنيسة مسيحية، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 28 آخرين.



وأكد حسين أن الإرهاب يسعى إلى بث الفرقة وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع، مشددا على أهمية التضامن والتعاون في مواجهته، كما قدم تعازيه إلى القيادة الأردنية والشعب الأردني وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



من جانبه، أعرب الصفدي عن شكره وتقديره لموقف العراق وتضامنه مع الأردن.



البحرين



أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع داخل كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أثناء مراسم تشييع جنازة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معبرة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب الأردني الشقيق، ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وأكدت وزارة الخارجية تعاطف مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مجددة رفض المملكة القاطع لأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، ولا سيما استهداف دور العبادة وترويع المدنيين الأبرياء، لما تمثله من انتهاك للقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.



فلسطين



أدانت الرئاسة ، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



وأكدت الرئاسة الجمعة، رفض دولة فلسطين المطلق لكل أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة، وتشكل اعتداء على القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.



وأكدت الرئاسة تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومع الشعب الأردني الشقيق بكافة أطيافه، في هذا المصاب الأليم، مشددة على أن استهداف دور العبادة والمواطنين الأبرياء جريمة مدانة ومرفوضة، لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتتعارض مع تعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى التسامح والمحبة والتآخي واحترام كرامة الإنسان.



ونقلت الرئاسة تعازي رئيس دولة فلسطين محمود عباس ومواساته الى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى الحكومة والشعب الأردني الشقيق، وإلى أسر الضحايا وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب شقيقه الأردني، وتضامنه معه في مواجهة الإرهاب والتطرف، دفاعا عن قيم الإنسانية والتعايش والسلام.



الأزهر الشريف



كما أعرب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب، عن تضامنه مع الأردن إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكرك، مؤكدا أن الاعتداء على الأبرياء يتنافى مع تعاليم الأديان السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية.



وقدم الطيب، في منشور عبر منصة "إكس"، تعازيه إلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله الأردن وشعبه من كل مكروه، ويديم عليه الأمن والسلام والاستقرار.



مجلس التعاون الخليجي



وأعرب لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الكنائس في محافظة الكرك، مؤكداً أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداء مرفوضاً يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية.



وأكد البديوي، وقوف مجلس التعاون وتضامنه الكامل مع الأردن، ودعمه لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشدداً على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها.



الكويت



أدانت دولة الكويت الهجوم الإرهابي، مؤكدة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة وتروع الآمنين، وتشدد على ضرورة احترام حرمة دور العبادة وحماية مرتاديها من الاعتداءات.



وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وللحكومة والشعب الأردني، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدة تضامن دولة الكويت مع الأردن في مواجهة العنف والإرهاب.



قطر



أدانت دولة قطر، الهجوم، مؤكدة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت دوافعها أو أسبابها، مشددة على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.



وأعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر مع الأردن في جميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره، كما قدمت تعازيها إلى أسر الضحايا وحكومة المملكة والشعب الأردني، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.



ليبيا



أدان نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية في شرق ليبيا، صدام حفتر، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، الجمعة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه في مواجهة الإرهاب وحماية أمنه واستقراره.



وقال حفتر، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، والحكومة الأردنية والشعب الأردني وأسر الضحايا، معربا عن ثقته بقدرة المؤسسات الأردنية على ملاحقة مرتكبي الاعتداء وتقديمهم إلى العدالة.



وأضاف أن ما يجمع الشعبين الليبي والأردني من روابط الأخوة يجعل مصاب الأردن مصابا للجميع، مؤكدا أن الهجوم لن ينال من وحدة الشعب الأردني وتماسكه أو من عزيمته في التصدي للتطرف والإرهاب.



دوافع الهجوم



حتى الآن، لم تتضح بصورة مؤكدة خلفيات الهجوم أو الدوافع التي تقف وراءه، كما لم تتوافر معلومات رسمية تحسم ما إذا كان الاعتداء يستهدف خلفية دينية أم يرتبط بدوافع أخرى.



وتبقى نتائج التحقيقات الرسمية أساسية لتحديد هوية المنفذين وكشف ملابسات الحادثة، في ظل الإجراءات القضائية المتخذة بشأن القضية.