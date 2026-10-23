الرئيس الأميركي: يمكننا إنهاء الحرب مع إيران سريعاً أو تركها تخمد تدريجياً

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قال الرئيس الأميركي ، إن قادرة على إنهاء الحرب مع سريعاً، لكنه تساءل عما إذا كان ينبغي لواشنطن حسم الصراع أم تركه يخمد تدريجياً.وأضاف ، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض: "يمكننا إنهاؤها بسرعة كبيرة. والسؤال هو: هل نريد حسمها أم تركها تخمد تدريجياً؟".وتابع: "يمكننا الاستيلاء على كل في إيران. نقوم بإخراج كل ما نريد من نفط عبر مضيق هرمز".ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن السفير الأميركي لدى ، مايك والتز، أن الحرب مع إيران قد تستمر عاماً آخر، لكنه أعرب عن أمله في أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات قبل ذلك.ويكثف وسطاء في جهودهم الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات مع إيران، خشية تجدد الأعمال القتالية، فيما تدفع الولايات المتحدة بحاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، وسط مؤشرات على إعداد خططاً لشن ضربات جديدة محتملة على إيران.وكان ترامب أعلن أن بلاده لن تشن هجوماً على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، لكنه حذر، الأحد، من أن الولايات المتحدة وإسرائيل "ستنهيان المهمة قريباً" ما لم تغير طهران سلوكها سريعاً، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".وأكدت المتحدثة باسم آنا كيلي أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران "في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي" المقررة في 3 تشرين الثاني.وسبق أن لوّح ترمب في مناسبات عدة بتوجيه ضربات إلى إيران، قبل التراجع والسعي إلى التوصل لاتفاق، كان أحدثها في أواخر حزيران.