بالصور والفيديو... ملك الأردن يزور مصابي حادثة كنيسة حمود

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"أبو الأردنيين" في قلب الكرك: الملك يطمئن على أبنائه المصابين ويؤكد أن وحدة الأردن عصية على الغدر https://t.co/xOz7ZeL0dG— Abdullah _ Alzboon (@aboodz_boon) October 23, 2026
"أبو الأردنيين" في قلب الكرك: الملك يطمئن على أبنائه المصابين ويؤكد أن وحدة الأردن عصية على الغدر https://t.co/xOz7ZeL0dG
لحظة وصول الملك لمستشفى الكرك الحكومي
#الاردن #راديو_نون #الكرك
@KingAbdullahII https://t.co/Dr8fjM6Qi5— Noor H Al-qatawneh (@NoorQatawneh11) October 23, 2026
لحظة وصول الملك لمستشفى الكرك الحكومي
#الاردن #راديو_نون #الكرك
@KingAbdullahII https://t.co/Dr8fjM6Qi5