بالصور والفيديو... ملك الأردن يزور مصابي حادثة كنيسة حمود

وصل عبدالله الثاني، إلى مستشفى الكرك الحكومي للاطمئنان على حالة المصابين في حادثة .وقال: "سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد ".وأضاف:"من توهم أن رصاص الغدر يشق صف ، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر".

لحظة وصول الملك لمستشفى الكرك الحكومي #الاردن #راديو_نون #الكرك @KingAbdullahII https://t.co/Dr8fjM6Qi5 — Noor H Al-qatawneh (@NoorQatawneh11) October 23, 2026

مازن الفراية، قال ، إن الأردن أمام عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، مؤكدا أن هذا العمل مدان بكافة تفاصيله.وأضاف الفراية، خلال في محافظة الكرك، أن "هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل"، معربا عن تعازيه لذوي وأهالي قرية حمود وأهالي الكرك وأبناء الوطن عامة.وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ونقل الإصابات إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لمساعدة ذوي الشهداء على تجاوز هذه المحنة والظرف الصعب.