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عربي-دولي

بالصور والفيديو... ملك الأردن يزور مصابي حادثة كنيسة حمود

Lebanon 24
23-10-2026 | 12:29
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بالصور والفيديو... ملك الأردن يزور مصابي حادثة كنيسة حمود
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وصل ملك الأردن عبدالله الثاني، إلى مستشفى الكرك الحكومي للاطمئنان على حالة المصابين في حادثة كنيسة حمود.

وقال: "سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات".

وأضاف:"من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر".

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بالصور والفيديو... ملك الأردن يزور مصابي حادثة كنيسة حمود
 

وزير الداخلية مازن الفراية، قال من جهته، إن الأردن أمام عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، مؤكدا أن هذا العمل مدان بكافة تفاصيله.

وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي في محافظة الكرك، أن "هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل"، معربا عن تعازيه لذوي الشهداء وأهالي قرية حمود وأهالي الكرك وأبناء الوطن عامة.

وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ونقل الإصابات إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لمساعدة ذوي الشهداء على تجاوز هذه المحنة والظرف الصعب.

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