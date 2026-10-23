الملكة رانيا: جريمة الكرك أوجعت قلوب الأردنيين

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جريمة نكراء أوجعت قلوبنا جميعاً عندما امتدت يد الغدر للمصلين الآمنين في الكرك اليوم. الجرح أليم والمصاب واحد، ودمعة قرية حمود وأهلها دمعة كل أردني.
قلوبنا مع أهلنا في الكرك… رحم اللّٰه الشهداء الأبرياء ومنَّ على مصابينا بالشفاء العاجل وحفظ الأردن وأهله من كل شر.— Rania Al Abdullah (@QueenRania) October 23, 2026
جريمة نكراء أوجعت قلوبنا جميعاً عندما امتدت يد الغدر للمصلين الآمنين في الكرك اليوم. الجرح أليم والمصاب واحد، ودمعة قرية حمود وأهلها دمعة كل أردني.
قلوبنا مع أهلنا في الكرك… رحم اللّٰه الشهداء الأبرياء ومنَّ على مصابينا بالشفاء العاجل وحفظ الأردن وأهله من كل شر.