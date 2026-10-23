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عربي-دولي

الملكة رانيا: جريمة الكرك أوجعت قلوب الأردنيين

Lebanon 24
23-10-2026 | 12:53
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الملكة رانيا: جريمة الكرك أوجعت قلوب الأردنيين
الملكة رانيا: جريمة الكرك أوجعت قلوب الأردنيين photos 0
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قالت الملكة رانيا العبدالله إن الجريمة التي استهدفت المصلين الآمنين في محافظة الكرك، الجمعة، أوجعت قلوب الأردنيين، مؤكدة أن المصاب واحد وأن دمعة قرية حمود وأهلها هي دمعة كل أردني.

وأضافت، في منشور عبر منصة "إكس"، "قلوبنا مع أهلنا في الكرك"، مترحمة على الشهداء الأبرياء، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله الأردن وأهله من كل شر.
 
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