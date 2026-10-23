الملكة رانيا: جريمة الكرك أوجعت قلوب الأردنيين

قالت إن الجريمة التي استهدفت المصلين الآمنين في محافظة ، الجمعة، أوجعت قلوب ، مؤكدة أن المصاب واحد وأن دمعة قرية وأهلها هي دمعة كل .



وأضافت، في منشور عبر منصة "إكس"، "قلوبنا مع أهلنا في الكرك"، مترحمة على الأبرياء، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله وأهله من كل شر.

جريمة نكراء أوجعت قلوبنا جميعاً عندما امتدت يد الغدر للمصلين الآمنين في الكرك اليوم. الجرح أليم والمصاب واحد، ودمعة قرية حمود وأهلها دمعة كل أردني. قلوبنا مع أهلنا في الكرك… رحم اللّٰه الشهداء الأبرياء ومنَّ على مصابينا بالشفاء العاجل وحفظ الأردن وأهله من كل شر. — Rania Al Abdullah (@QueenRania) October 23, 2026 Advertisement