هدنة مرتقبة في أوكرانيا.. الكرملين يكشف عن تحرك عسكري

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أعلن ، الجمعة، أن الجيش الروسي يعمل على تنسيق موعد لوقف إطلاق النار في مدينة أوليشكي ، الخاضعة للسيطرة الروسية، عقب إعلان السيدة الأميركية الأولى التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات العسكرية في المدينة.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الكرملين ترحيبه بجهود ميلانيا ، مشيداً بمساهمتها في تنسيق العملية الإنسانية، ومؤكداً أن الجيش الروسي يعمل حالياً على تحديد توقيت سريان الهدنة.وكان قد أعلن التوصل إلى اتفاق بين وأوكرانيا لوقف مؤقت لجميع العمليات العسكرية في أوليشكي، على أن يبدأ تنفيذه في 29 تشرين الأول.ويهدف الاتفاق إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين عبر ممر آمن مخصص لهذه العملية.