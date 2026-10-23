هدنة مرتقبة في أوكرانيا.. الكرملين يكشف عن تحرك عسكري

أعلن الكرملين
، الجمعة، أن الجيش الروسي يعمل على تنسيق موعد لوقف إطلاق النار في مدينة أوليشكي الأوكرانية
، الخاضعة للسيطرة الروسية، عقب إعلان السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب
التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات العسكرية في المدينة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
ترحيبه بجهود ميلانيا ترامب
، مشيداً بمساهمتها في تنسيق العملية الإنسانية، ومؤكداً أن الجيش الروسي يعمل حالياً على تحديد توقيت سريان الهدنة.
وكان البيت الأبيض
قد أعلن التوصل إلى اتفاق بين روسيا
وأوكرانيا لوقف مؤقت لجميع العمليات العسكرية في أوليشكي، على أن يبدأ تنفيذه في 29 تشرين الأول.
ويهدف الاتفاق إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين عبر ممر آمن مخصص لهذه العملية.