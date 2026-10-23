واشنطن تُبلغ بغداد.. حرب إيران قد تُستأنف خلال أيام

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كشفت "قناة الثامنة" الكردية أن أبلغت رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد خلال الأيام المقبلة، محذّرة من تداعيات أي تدخل في المواجهة.ونقلت القناة عن مصدر سياسي مقرّب من "الإطار التنسيقي" أن الزيدي أطلع قيادات التحالف على مضمون الإخطار الأميركي، وشدّد على ضرورة إبقاء خارج أي تصعيد إقليمي، محذّراً الفصائل المسلحة من الانخراط في المواجهة تحت طائلة الإجراءات القانونية.وبحسب المصدر، تضمّن التحذير الأميركي إشارات إلى عواقب قد تطال الاستقرار السياسي وأمن العراق في حال مشاركة فصائل مسلحة في أي عمليات ضد أو دعماً لإيران.وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الخلاف بشأن حصر السلاح بيد الدولة، إذ تتمسك حركتا "النجباء" و" " بالاحتفاظ بترسانتيهما، رغم تفاهم سابق كان يقضي بتسليم الأسلحة قبل نهاية أيلول الماضي.وأفاد المصدر بأن بعض الفصائل اقترحت إبقاء الصواريخ والطائرات المسيّرة بحوزتها تحت إشراف الحكومة، إلا أن رئيس الوزراء رفض الطرح، مؤكداً ضرورة إخضاع السلاح لسلطة المؤسسات الرسمية.وفي السياق، أثار إغلاق معبر الشيب الحدودي مع إيران اعتراضات لدى فصائل مسلحة، وسط مخاوف أمنية من عودة مجموعات صغيرة قد تنفّذ هجمات يصعب تحديد الجهات المسؤولة عنها.ورغم التباينات القائمة، أكد المصدر استمرار دعم "الإطار التنسيقي" للحكومة ، في ظل مساعٍ لتجنّب انجرار البلاد إلى مواجهة إقليمية جديدة.