بعد جريمىة الكرك... الحكومة الأردنية: لا مكان في هذا البلد لأصحاب الفتن والتطرف

أكد ، ، أن الجريمة التي طالت "إخوتنا في في " هي اعتداء على كل وأردنية.



وأضاف حسان، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الإرهاب لا وطن له ولا دين، ولن يكون أي مكان في لأصحاب الفتن والتطرف".



وأكد أن "يد العدالة ستطال كل من تورط في هذا العمل الخسيس".

الجريمة النكراء التي طالت إخوتنا في كنيسة حمود في الكرك هي اعتداء على كل أردني وأردنية. الإرهاب لا وطن له ولا دين، ولن يكون أي مكان في هذا البلد لأصحاب الفتن والتطرف. يد العدالة ستطال كل من تورط في هذا العمل الخسيس. رحم الله وألهم ذويهم الصبر، ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين. — جعفر حسّان (@JafarHassan) October 23, 2026 Advertisement