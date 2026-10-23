بعد جريمىة الكرك... الحكومة الأردنية: لا مكان في هذا البلد لأصحاب الفتن والتطرف

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الجريمة النكراء التي طالت إخوتنا في كنيسة حمود في الكرك هي اعتداء على كل أردني وأردنية.
الإرهاب لا وطن له ولا دين، ولن يكون أي مكان في هذا البلد لأصحاب الفتن والتطرف. يد العدالة ستطال كل من تورط في هذا العمل الخسيس.
رحم الله الشهداء وألهم ذويهم الصبر، ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين.— جعفر حسّان (@JafarHassan) October 23, 2026
الجريمة النكراء التي طالت إخوتنا في كنيسة حمود في الكرك هي اعتداء على كل أردني وأردنية.
الإرهاب لا وطن له ولا دين، ولن يكون أي مكان في هذا البلد لأصحاب الفتن والتطرف. يد العدالة ستطال كل من تورط في هذا العمل الخسيس.
رحم الله الشهداء وألهم ذويهم الصبر، ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين.