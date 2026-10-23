اجتماع أمني أردني... لن يفلت المتورطون من العقاب

أكد ، في خلال اجتماع أمني في محافظة ، أن المتورطين في الهجوم الذي أودى بحياة أردنيين لن يفلتوا من العقاب، مشدداً على ضرورة تسخير جميع الإمكانات والأجهزة المعنية لملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وفق توجيهات الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن ما جرى هو نتيجة الفكر التكفيري الإرهابي والتطرف الأعمى، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح للمجتمع بالسير في هذا الاتجاه، وستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس الفتنة أو يحاول إيجاد مدخل للتطرف داخل المجتمع.

وشدد حسان على أن ، بقيادة الملك عبدالله الثاني، سيبقى سداً منيعاً في مواجهة الفكر التكفيري، مؤكداً أنه لن يكون لهؤلاء أو لأي شخص يتعاون معهم مكان في البلاد والمجتمع.