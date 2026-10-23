بزشكيان يزور موسكو الأسبوع المقبل للقاء بوتين

أعلن وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، الجمعة، أن الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان سيزور روسيا
الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين
.
وتأتي الزيارة في إطار مساعي طهران
وموسكو لتعزيز التعاون الثنائي
، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة وتوليد الكهرباء.
وكان بزشكيان قد دعا، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف في طهران، الاثنين الماضي، إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن البرامج المشتركة مع روسيا لا تزال قيد المتابعة، معرباً عن أمله في أن تسهم زيارته المرتقبة إلى موسكو
في ترجمة الاتفاقيات القائمة إلى نتائج ملموسة.