بزشكيان يزور موسكو الأسبوع المقبل للقاء بوتين

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أعلن عباس عراقجي، الجمعة، أن الرئيس مسعود بزشكيان سيزور الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي .وتأتي الزيارة في إطار مساعي وموسكو لتعزيز التعاون ، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة وتوليد الكهرباء.وكان بزشكيان قد دعا، خلال لقائه سيرغي لافروف في طهران، الاثنين الماضي، إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.وأشار الرئيس الإيراني إلى أن البرامج المشتركة مع روسيا لا تزال قيد المتابعة، معرباً عن أمله في أن تسهم زيارته المرتقبة إلى في ترجمة الاتفاقيات القائمة إلى نتائج ملموسة.