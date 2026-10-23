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عربي-دولي

بعد هجوم الكرك... الأردن يعلن الحداد 3 أيام

Lebanon 24
23-10-2026 | 15:10
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بعد هجوم الكرك... الأردن يعلن الحداد 3 أيام
بعد هجوم الكرك... الأردن يعلن الحداد 3 أيام photos 0
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أعلن الأردن الحداد العام في جميع أنحاء المملكة وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام حداداً على ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 40 آخرين بينهم مصابان في حالة حرجة، وفق أحدث حصيلة أعلنتها مديرية الأمن العام.
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وجاء القرار بموجب بلاغ أصدره رئيس الوزراء جعفر حسان، يقضي بتنكيس الأعلام فوق مباني الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، تعبيراً عن حزن الأردنيين وتضامنهم مع عائلات الضحايا.

وأعربت الحكومة عن تعازيها لأسر الضحايا وأهالي الكرك وسائر أنحاء المملكة، متمنّية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن وزير الاتصال الحكومي محمد المومني قرار الحداد خلال إيجاز صحافي أعقب اجتماعاً أمنياً في محافظة الكرك، مؤكداً أن الجريمة "اعتداء على الأردن بأسره"، وأن مرتكبيها لا يمثّلون الأردن.

وشدّد على أن "دم كل مواطن أردني غالٍ على جميع الأردنيين"، وأن حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق كل من له يد في الاعتداء.

وأكد أن المسيحيين "جزء متجذّر من تاريخ الأردن وهويته وسرديته الوطنية".

وخلال الاجتماع الأمني في الكرك، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن منفّذي الجريمة "لن يفلتوا من العقاب"، مشيراً إلى توجيهات الملك عبدالله الثاني بتسخير جميع الأجهزة والموارد لجلبهم إلى العدالة وإنزال العقاب الذي يستحقّونه بهم.

تفاصيل الهجوم
واستهدف الهجوم كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود، جنوب العاصمة عمّان، أثناء مراسم جنازة، بعدما أطلق مسلّحون النار على المشاركين داخل الكنيسة وخارجها، قبل فرارهم.

وقال شاهد لقناة "المملكة" إن إطلاق النار استمر نحو خمس دقائق، مشيراً إلى وجود ما بين 150 و200 شخص في المكان، معظمهم تراوح أعمارهم بين 50 و70 عاماً.

وبلغت الحصيلة الأحدث التي أعلنها الأمن العام سبعة قتلى و34 جريحاً، بعدما أُعلنت في وقت سابق أعداد أقل للمصابين.

 
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