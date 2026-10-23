نتنياهو يكشف عن اتصالات لتوسيع "اتفاقيات أبراهام"

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كشف ، الجمعة، عن وجود اتصالات مع أكثر من دولتين بشأن احتمال انضمامهما إلى "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات مع ، من دون هويتهما.وقال نتنياهو، في مقابلة مصوّرة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن المحادثات الجارية تشمل أكثر من دولتين، مشيراً إلى أن الاتفاقيات اكتسبت زخماً إضافياً عقب التحالف الأميركي ضد .وأوضح أن اتصالات سابقة جرت مع عدد من ، وتطورت لاحقاً إلى لقاءات سرية، قبل توقيع اتفاقيات التطبيع خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي .وربط نتنياهو توسيع الاتفاقيات بمواجهة إيران، معتبراً أن الموقف الأميركي الإسرائيلي المشترك ساهم في تعزيز فرص انضمام دول جديدة.وكان نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن أولوياته خلال العامين المتبقيين من ولاية تشمل على ما وصفه بـ"الخطر "، وتوسيع اتفاقيات أبراهام وإبرام معاهدات سلام جديدة في المنطقة.يُذكر أن اتفاقيات أبراهام انطلقت عام 2020 برعاية أميركية، وشملت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بينها والبحرين والمغرب والسودان.