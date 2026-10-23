نتنياهو يكشف عن اتصالات لتوسيع "اتفاقيات أبراهام"

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، الجمعة، عن وجود اتصالات مع أكثر من دولتين بشأن احتمال انضمامهما إلى "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
، من دون الكشف عن
هويتهما.
وقال نتنياهو، في مقابلة مصوّرة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن المحادثات الجارية تشمل أكثر من دولتين، مشيراً إلى أن الاتفاقيات اكتسبت زخماً إضافياً عقب التحالف الأميركي الإسرائيلي
ضد إيران
.
وأوضح أن اتصالات سابقة جرت مع عدد من الدول العربية
، وتطورت لاحقاً إلى لقاءات سرية، قبل توقيع اتفاقيات التطبيع خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب
.
وربط نتنياهو توسيع الاتفاقيات بمواجهة إيران، معتبراً أن الموقف الأميركي الإسرائيلي المشترك ساهم في تعزيز فرص انضمام دول جديدة.
وكان نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن أولوياته خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب
تشمل القضاء
على ما وصفه بـ"الخطر الإيراني
"، وتوسيع اتفاقيات أبراهام وإبرام معاهدات سلام جديدة في المنطقة.
يُذكر أن اتفاقيات أبراهام انطلقت عام 2020 برعاية أميركية، وشملت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بينها الإمارات
والبحرين والمغرب والسودان.