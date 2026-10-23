ترامب يلوّح بجولة عسكرية جديدة ضد إيران ويقول: سنتولى أمر كوبا!

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تنفذ جولة عسكرية أخرى محدودة ضد إيران، في إطار عملية "الغضب الملحمي"، ما لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن، مشيراً إلى أن بلاده هزمت إيران عسكرياً ومالياً، وتعمل على ضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً أبداً.
وقال تارمب إن الولايات المتحدة قد تتولى أمر كوبا في طريق عودتها من إيران.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترمب أن كميات النفط التي تمر عبر المضيق اليوم تفوق المستويات المسجلة قبل الحرب.
وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تقترب من إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.