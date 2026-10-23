ترامب يلوّح بجولة عسكرية جديدة ضد إيران ويقول: سنتولى أمر كوبا!

أعلن الرئيس الأميركي أن قد تنفذ جولة عسكرية أخرى محدودة ضد ، في إطار عملية "الغضب الملحمي"، ما لم تتوصل إلى اتفاق مع ، مشيراً إلى أن بلاده هزمت إيران عسكرياً ومالياً، وتعمل على ضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً أبداً.

وقال تارمب إن الولايات المتحدة قد تتولى أمر كوبا في طريق عودتها من إيران.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد أن كميات التي تمر عبر المضيق اليوم تفوق المستويات المسجلة قبل الحرب.

وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تقترب من إنهاء الحرب الروسية .