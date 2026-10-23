اجتماع إسطنبول... إدانة لهجمات الحوثيين على السعودية ودعوة لفتح مضيق هرمز

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أدان وزراء خارجية وتركيا ومصر وباكستان، الجمعة، استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، خصوصاً تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، إلى جانب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدين تضامنهم الكامل مع السعودية والحكومة اليمنية. كما دعوا إلى الاستئناف السريع والكامل للملاحة عبر مضيق هرمز بأمان ودون عوائق.جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الـ4، التي تشكل "المجموعة الرباعية"، في إسطنبول، لبحث عدد من الإقليمية وتعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، بما يتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق .وأدان الوزراء بأشد العبارات تصعيد الحوثيين، الذي فاقم المعاناة الإنسانية في اليمن، فضلاً عن الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.ودعوا الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.دعوة لفتح مضيق هرمزوفيما يتعلق بالنزاع العسكري بين وإسرائيل وإيران، شدد الوزراء على ضرورة معالجته حصراً عبر الحوار والدبلوماسية، ومنع استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك السفن.وأعربوا عن دعمهم لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، ورحبوا بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمنع مزيد من التصعيد، مجددين التزامهم بالتوصل إلى حل تفاوضي مستدام.وأكد الوزراء الأهمية البالغة لحرية الملاحة وضمان أمن وسلامة النقل البحري وحماية حقوق الملاحة وحرياتها، محذرين من أن تعطيل الممرات البحرية يهدد الأمن والازدهار العالميين.وأوضحوا أن اضطراب حركة الملاحة يعرقل سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة والأسمدة والغذاء، ويؤثر خصوصاً على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في المنطقة وخارجها.ورفض الوزراء أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة المشروعة، داعين إلى الاستئناف السريع والكامل لحركة المرور عبر مضيق هرمز بأمن وأمان ودون عوائق.حل الدولتينوفي الملف الفلسطيني، أكد الـ4 أن الاحتلال يمثل "المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها"، معتبرين أن السياسات ترسخ شعوراً عميقاً بالظلم لدى الرأي العام العالمي.ودعوا إلى التطبيق العاجل لحل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، مجددين دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وقابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما طالبوا بوقف فوري للعنف الإسرائيلي المستمر، وإنهاء محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وأدانوا الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وعنف المستوطنين ضد .وشددوا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى دون انقطاع، والعمل على إعادة إعماره.واتفق وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية التي تناولها الاجتماع.