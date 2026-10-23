تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اجتماع إسطنبول... إدانة لهجمات الحوثيين على السعودية ودعوة لفتح مضيق هرمز

Lebanon 24
23-10-2026 | 16:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اجتماع إسطنبول... إدانة لهجمات الحوثيين على السعودية ودعوة لفتح مضيق هرمز
اجتماع إسطنبول... إدانة لهجمات الحوثيين على السعودية ودعوة لفتح مضيق هرمز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدان وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان، الجمعة، استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، خصوصاً تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، إلى جانب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدين تضامنهم الكامل مع السعودية والحكومة اليمنية. كما دعوا إلى الاستئناف السريع والكامل للملاحة عبر مضيق هرمز بأمان ودون عوائق.
Advertisement

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الـ4، التي تشكل "المجموعة الرباعية"، في إسطنبول، لبحث عدد من القضايا الإقليمية وتعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، بما يتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأدان الوزراء بأشد العبارات تصعيد الحوثيين، الذي فاقم المعاناة الإنسانية في اليمن، فضلاً عن الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

ودعوا الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.

دعوة لفتح مضيق هرمز 
وفيما يتعلق بالنزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، شدد الوزراء على ضرورة معالجته حصراً عبر الحوار والدبلوماسية، ومنع استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك السفن.

وأعربوا عن دعمهم لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، ورحبوا بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمنع مزيد من التصعيد، مجددين التزامهم بالتوصل إلى حل تفاوضي مستدام.

وأكد الوزراء الأهمية البالغة لحرية الملاحة وضمان أمن وسلامة النقل البحري وحماية حقوق الملاحة وحرياتها، محذرين من أن تعطيل الممرات البحرية يهدد الأمن والازدهار العالميين.

وأوضحوا أن اضطراب حركة الملاحة يعرقل سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة والأسمدة والغذاء، ويؤثر خصوصاً على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في المنطقة وخارجها.

ورفض الوزراء أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة المشروعة، داعين إلى الاستئناف السريع والكامل لحركة المرور عبر مضيق هرمز بأمن وأمان ودون عوائق.

حل الدولتين
وفي الملف الفلسطيني، أكد وزراء الخارجية الـ4 أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل "المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها"، معتبرين أن السياسات الإسرائيلية ترسخ شعوراً عميقاً بالظلم لدى الرأي العام العالمي.

ودعوا إلى التطبيق العاجل لحل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، مجددين دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وقابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما طالبوا بوقف فوري للعنف الإسرائيلي المستمر، وإنهاء محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وأدانوا الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وشددوا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع، والعمل على إعادة إعماره.

واتفق وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية التي تناولها الاجتماع.

مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: أردوغان أدان في اتصال مع ولي العهد السعودي هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: وزير الخارجية الإماراتي عبّر عن إدانة الإمارات لاعتداءات الحوثيين
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اليمنية دعت مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: فيدان بحث باتصال مع عراقجي الاتصالات بشأن هرمز والمفاوضات والهجمات التي استهدفت السعودية
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزراء الخارجية

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:25 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23
Lebanon24
16:57 | 2026-10-23
Lebanon24
16:53 | 2026-10-23
Lebanon24
16:42 | 2026-10-23
Lebanon24
16:37 | 2026-10-23
Lebanon24
16:30 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24