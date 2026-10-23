تركيا تكشف طبيعة الدعم العسكري الذي قد تقدمه للسعودية

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أعلنت تركيا أن أي دعم عسكري قد تقدمه للسعودية في إطار اتفاق الدفاع المشترك مع المملكة وباكستان، سيتركز على تعزيز الردع، مؤكدة أنها لا تتوقع الدخول في مواجهات عسكرية مع جماعة الحوثي اليمنية.
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وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في مقابلة مع قناة "ستار" التلفزيونية، إن أنقرة لا تتصور خوض أي اشتباكات مع الحوثيين المتحالفين مع إيران، مشيراً إلى أن الدعم المحتمل للسعودية سيهدف، كما في قطر، إلى تعزيز قدراتها الردعية.
وأوضح غولر أن بلاده ستدرس طلبات الدعم العسكري السعودية، وتحدد طبيعة المساعدة ونطاقها، بعد مصادقة البرلمان التركي على الاتفاقية، ووفقاً للإجراءات القانونية والتفويض البرلماني.
ويُلزم اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي وُقّع في آب الماضي بين تركيا والسعودية وباكستان، الدول الثلاث بالتعامل مع أي هجوم مسلح يستهدف إحداها باعتباره هجوماً على الجميع. وقد أُحيل الاتفاق إلى البرلمان التركي للتصديق عليه هذا الأسبوع.