تركيا تكشف طبيعة الدعم العسكري الذي قد تقدمه للسعودية

أعلنت أن أي دعم عسكري قد تقدمه للسعودية في إطار اتفاق الدفاع المشترك مع وباكستان، سيتركز على تعزيز الردع، مؤكدة أنها لا تتوقع الدخول في مواجهات عسكرية مع جماعة .

Advertisement



وقال يشار غولر، في مقابلة مع قناة "ستار" التلفزيونية، إن أنقرة لا تتصور خوض أي اشتباكات مع الحوثيين المتحالفين مع ، مشيراً إلى أن الدعم المحتمل للسعودية سيهدف، كما في قطر، إلى تعزيز قدراتها الردعية.

وأوضح غولر أن بلاده ستدرس طلبات الدعم العسكري ، وتحدد طبيعة المساعدة ونطاقها، بعد مصادقة التركي على الاتفاقية، ووفقاً للإجراءات القانونية والتفويض البرلماني.

ويُلزم اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي وُقّع في آب الماضي بين تركيا والسعودية وباكستان، الدول الثلاث بالتعامل مع أي هجوم مسلح يستهدف إحداها باعتباره هجوماً على الجميع. وقد أُحيل الاتفاق إلى البرلمان التركي للتصديق عليه هذا الأسبوع.