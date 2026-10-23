العاهل الأردني يؤكد: سنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد

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أكد العاهل الثاني ان ستواجه "العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد "، وذلك في أعقاب الهجوم على أودى بحياة 7 أشخاص.وفي منشور على منصة "إكس"، قال الملك الثاني إن "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف ، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".وأضاف: " جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر".وقدم الملك "أحر التعازي لذوي وأمنياتنا بالشفاء للمصابين".وختم منشوره قائلا: "دم الأردني غال، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على ".وكانت مديرية أعلنت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف المشاركين في جنازة بمحافظة الكرك جنوبي البلاد، وهي 7 قتلى و40 مصابا، في حادث نفذه مسلحون مجهولون.