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عربي-دولي

العاهل الأردني يؤكد: سنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد

Lebanon 24
23-10-2026 | 23:05
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العاهل الأردني يؤكد: سنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ان المملكة ستواجه "العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات"، وذلك في أعقاب الهجوم على كنيسة أودى بحياة 7 أشخاص.
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وفي منشور على منصة "إكس"، قال الملك عبد الله الثاني إن "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".

وأضاف: " جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر".

وقدم الملك "أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين".

وختم منشوره قائلا: "دم الأردني غال، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد".

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف المشاركين في جنازة بمحافظة الكرك جنوبي البلاد، وهي 7 قتلى و40 مصابا، في حادث نفذه مسلحون مجهولون.
 
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