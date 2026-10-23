ايران تخطط لاستهداف مسؤولين أميركيين في الشرق الأوسط.. تقارير استخباراتية تكشف

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كثفت إيران "بشكل كبير" جهودها لاغتيال مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين في وخارجه، وفقا لمذكرة "غير سرية" تحمل تاريخ أمس الجمعة، وجهت إلى الأميركي ماركو روبيو واطلع عليها موقع "أكسيوس" الإخباري.وتقول المذكرة إن مخططات الاغتيال وصلت إلى "مراحل متقدمة".وفي المذكرة المكونة من صفحة واحدة، حذر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون روبيو، من أن "المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بخطط الاغتيال الإيرانية يجب أن تصل إلى عدد أكبر من الموظفين ، ممن لا يملكون حاليا تصريحا للاطلاع عليها".ولا تحدد المذكرة أهدافا أو دولا أو طبيعة المخططات، لكنها تشير إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأساسية تمت مشاركتها بالفعل مع كبار مسؤولي الأميركية.ويشير مسؤولون أميركيون إلى أن هذه المعلومات الاستخباراتية "أحد الأسباب التي دفعت وزارة الخارجية الأميركية إلى تقليص عدد موظفيها في بعض السفارات في الشرق الأوسط"، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صراع إقليمي أوسع.كما يخشى المسؤولون الأميركيون من أن توسع جماعة اليمنية المدعومة من ، نطاق هجماتها لتتجاوز وتطال دولا أخرى في المنطقة.