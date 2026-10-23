الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أكملنا استعداداتنا للتحقق من أنشطة إيران النووية إذا تم التوصل لاتفاق

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها استكملت استعداداتها الفنية للتحقق من الأنشطة النووية ، في حال التوصل إلى اتفاق بين وإيران، مؤكدة أن أي تسوية مستدامة للملف تتطلب إشرافاً دولياً.وقال للوكالة رافائيل غروسي، خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، إن الوكالة مستعدة لتنفيذ عمليات مراقبة وتحقق مستقلة إذا نجحت وطهران في التوصل إلى اتفاق جديد.وبحسب تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز"، أوضح غروسي أن الوكالة أنجزت جانباً كبيراً من التحضيرات الفنية اللازمة للتحقق من أنشطة النووية، بما يتيح للمفتشين الدوليين أداء دور محوري في أي اتفاق محتمل.وشدد على أن التوصل إلى حل دائم للخلاف بشأن البرنامج النووي يتطلب رقابة دولية، معتبراً أن التحقق المستقل يمثل عنصراً أساسياً في أي تفاهم دبلوماسي.وأعرب غروسي عن تفاؤله بالجهود الدبلوماسية التي تشارك فيها باكستان وقطر وسلطنة عمان ومصر، لدعم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.