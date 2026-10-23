تتضمن ترحيل سكان.. الجيش الإسرائيلي بدأ عملية أمنية واسعة في الخليل بالضفة

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بدأ الجيش ، ليل الجمعة ـ السبت عملية أمنية واسعة في بالضفة الغربية المحتلة تتضمن ترحيل سكان، عقب الهجوم المسلح الذي وقع ذاته قرب المدينة.وذكر الجيش أن قوات مشتركة تضم وحدات من الجيش، وجهاز "شين بيت"، وشرطة الحدود، والإدارة المدنية، تنفذ "عمليات تفتيش دقيقة وموجهة" في المنطقة.وقال إن العمليى تهدف إلى "كشف وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، وضبط أسلحة، بالإضافة إلى استجواب عشرات المشتبه بهم".وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية "محددة النطاق وتتركز في المنطقة التي انطلق منها المسلحون، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام".وأشار إلى أن " في المنطقة التي تجري فيها العمليات سيتمكنون من المغادرة عبر 3 نقاط خروج مخصصة، وذلك بعد خضوعهم لعمليات استجواب وتدقيق أمني"، مضيفا أن "أي شخص تثار حوله الشكوك خلال هذه الإجراءات سيؤخذ للتحقيق من قبل القوات الأمنية".وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أجبر سكانا على مغادرة منازلهم، خلال اقتحام منطقة الجلدة بمدينة الخليل.وأمس الجمعة، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا على مدينة الخليل والبلدات والقرى المجاورة لها.كما ذكر الجيش أن قواته تعمل على هدم "منشآت غير قانونية قد تشكل خطرا أمنيا"، في محيط موقع الهجوم.ونفذ مسلحان الجمعة هجوما قرب الخليل، أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين.