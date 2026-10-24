تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تستعد اليوم لتظاهرات طالبية جديدة.. اغلاق طرقات ومنع للتجمعات في عدد من المناطق

Lebanon 24
24-10-2026 | 00:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فرنسا تستعد اليوم لتظاهرات طالبية جديدة.. اغلاق طرقات ومنع للتجمعات في عدد من المناطق
فرنسا تستعد اليوم لتظاهرات طالبية جديدة.. اغلاق طرقات ومنع للتجمعات في عدد من المناطق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعدّ فرنسا لجولة جديدة من الاحتجاجات، اليوم وسط خشية من تكرار أعمال العنف والشغب ومشاهد النهب التي رافقت مظاهرات السبت الماضي، وأسئلة عن قدرة الحكومة على منعها بعدما أخفقت في حماية المدن والمتظاهرين الأسبوع الماضي. وعلى مدى أسبوع، توالت قرارات السلطات بحظر التجول ومنع التجمعات، وجرى الإعلان عن تعزيزات أمنية واسعة، والاستعانة بقوات من الجيش لحراسة بعض المباني بدلاً من عناصر الشرطة والدرك الذين سيُكلَّفون بضبط المظاهرات، في وقت لم تنجح لقاءات الحكومة مع مسؤولي النقابات في وقف التعبئة.
Advertisement

غير أن استمرار الدعوات إلى التظاهر لا يعني بالضرورة أن مئات الآلاف الذين خرجوا السبت الماضي سيعودون جميعاً إلى الشارع، خصوصاً بعد مشاهد العنف والحرق والإصابات التي صدمت الرأي العام، بالإضافة إلى أن الذين سيخرجون للاحتجاج هذه المرة سيواجهون قيوداً لم تكن مفروضة عليهم قبل أسبوع.

ومنذ الخميس، تكاد لا تمرّ ساعة من دون إعلان محافظة أو بلدية منع التظاهر في مركز مدينة أو حول مبانيها العامة ومتاجرها، أو تمديد حظر التجول ليشمل أحياء جديدة وليالي إضافية وشرائح من السكان لم تكن معنية بالقرارات الأولى، التي بُدئ العمل بها مساء الاثنين الماضي. فقد جرى توسيع نطاق الحظر ليشمل البالغين بعدما اقتصر على القصّر، كما في مرسيليا، ثاني مدن البلاد، فيما اتّسعت المناطق المعنية بمنع التجمعات أو المرور في العديد من المدن الكبرى.

أليكس ستيف: المنعطف الأمني الذي اتخذته السلطات خلال الأيام الماضية دفع النقابات إلى توسيع مطالبها

وترافقت هذه الإجراءات مع الإعلان عن إغلاق العديد من المؤسسات الثقافية، مثل متحفَي اللوفر وأورسيه في باريس، وتأجيل أنشطة أو إنهائها مبكراً، مثل معرض "آرت بازل" في العاصمة، خشيةً من أن تتكرر الاعتداءات التي سُجّلت الأسبوع الماضي على عدد من المباني العامة ومئات المتاجر.
مواضيع ذات صلة
الاتحاد العام للعمل في فرنسا: تنظيم 1750 مسيّرة أو تظاهرة اليوم في كافة أنحاء البلاد
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرات جديدة مُرتبقة في فرنسا... والطلاب يطلبون لقاء رئيس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
العسكريون المتقاعدون يصعّدون.. إغلاق طرقات وحرق إطارات (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرات حاشدة في فرنسا.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24

مرسيليا

باريس

المعن

باري

لوفر

هرات

سيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:11 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-10-24
Lebanon24
08:36 | 2026-10-24
Lebanon24
08:18 | 2026-10-24
Lebanon24
08:00 | 2026-10-24
Lebanon24
07:48 | 2026-10-24
Lebanon24
07:35 | 2026-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24