الدفاع الأوكرانية: نواجه مشكلات في نظام ستارشيلد للاتصالات

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كشف مصدر في أنها لا تزال تواجه مشكلات في نظام "ستارشيلد" للاتصالات المخصص للاستخدامات العسكرية غداة إعلان الرئيس الأميركي أن إيلون أعاد تفعيل الخدمة.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن خدمة ستارلينك عادت، لكن ليس بكامل كفاءتها التشغيلية مشيرا إلى أنه في انتظار رد من الأميركي بهذا الشأن.وكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن طلبت من ماسك وقف أو تشغيل خدمات ستارلينك في والشرق الأوسط.ووفقا للتقارير، فقد قال 6 مسؤولين أميركيين سابقين إن قبل فترة طويلة من تقييد وصول الجيش الأوكراني هذا الشهر إلى خدمة ستارلينك، كانت إدارتا بايدن وترامب قد طلبتا عدة مرات من شركة "سبيس إكس" تشغيل خدمة ستارلينك أو إيقافها في بلدان مختلفة.وأفاد 4 من هؤلاء المسؤولين السابقين بأن الطلبات، خلال فترة رئاسة جو بايدن، شملت إيقاف تشغيل الخدمة لمنع الجماعات المتحالفة مع في اليمن ولبنان من استخدام ستارلينك للتواصل، وتفعيل الخدمة لتوفير خدمة الإنترنت داخل إيران وفي أوكرانيا لدعم جيشها.وبالمثل، قال مسؤول كبير سابق في إدارة وشخص مطلع على الأمر لرويترز، إن إدارة ترامب طلبت من ماسك إتاحة الخدمة في إيران عقب الضربات الأميركية-الإسرائيلية في عامي 2025 و2026، على أمل أن تعزز الوصول إلى الإنترنت والاتصالات للمحتجين المناهضين للحكومة.