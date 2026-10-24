كيم جونغ أون: لـثورة عسكرية ولتعزيز وحدات الجيش

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ذكرت اليوم السبت أن الرئيس الكوري دعا إلى تحويل وحدات الجيش في البلاد إلى وحدات قتالية نخبوية ومكتفية ذاتيا، وذلك خلال اجتماع استمر يومين لقادة الوحدات في بيونغيانغ.وأكد هذا الحدث أولوية السياسة الثابتة التي ينتهجها أون المتمثلة في تعزيز القدرات العسكرية.وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر قادة الوحدات في الجيش الكوري الشمالي الذي عقد في 22 و23 تشرين الاول، والذي وصفته المركزية الكورية بأنه أول تجمع عسكري شامل منذ انعقاد المؤتمر التاسع للحزب الحاكم في في فبراير، دعا كيم كل وحدة إلى الاستعداد التام حتى يتسنى تحقيق "هدف التعزيز العسكري في العصر الجديد".وقال كيم "دعونا نبني أقوى جيش ونسرع من وتيرة العسكرية على طريقتنا".وخلال المؤتمر التاسع للحزب الحاكم في الشمالية الذي عقد في فبراير، والذي يحدد مسار البلاد للسنوات الخمس المقبلة، دعا كيم إلى تعزيز القوات المسلحة التقليدية، كما أعاد التأكيد على الجهود الرامية إلى تطوير الأسلحة النووية والصواريخ.