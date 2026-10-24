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عربي-دولي

كيم جونغ أون: لـ"ثورة عسكرية" ولتعزيز وحدات الجيش

Lebanon 24
24-10-2026 | 02:24
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كيم جونغ أون: لـثورة عسكرية ولتعزيز وحدات الجيش
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى تحويل وحدات الجيش في البلاد إلى وحدات قتالية نخبوية ومكتفية ذاتيا، وذلك خلال اجتماع استمر يومين لقادة الوحدات في بيونغيانغ.
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وأكد هذا الحدث أولوية السياسة الثابتة التي ينتهجها كيم جونغ أون المتمثلة في تعزيز القدرات العسكرية.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر قادة الوحدات في الجيش الكوري الشمالي الذي عقد في 22 و23 تشرين الاول، والذي وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه أول تجمع عسكري شامل منذ انعقاد المؤتمر التاسع للحزب الحاكم في كوريا الشمالية في فبراير، دعا كيم كل وحدة إلى الاستعداد التام حتى يتسنى تحقيق "هدف التعزيز العسكري في العصر الجديد".

 وقال كيم "دعونا نبني أقوى جيش ونسرع من وتيرة الثورة العسكرية على طريقتنا".

وخلال المؤتمر التاسع للحزب الحاكم في كوريا الشمالية الذي عقد في فبراير، والذي يحدد مسار البلاد للسنوات الخمس المقبلة، دعا كيم إلى تعزيز القوات المسلحة التقليدية، كما أعاد التأكيد على الجهود الرامية إلى تطوير الأسلحة النووية والصواريخ.
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