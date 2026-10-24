السفارة الأميركية في الأردن تصدر تنبيها أمنيا لمواطنيها.. هذا ما تضمنه

قامت السفارة الأميركية في الأردن
بإصدار "تنبيه أمني"، داعية مواطنيها إلى "توخي الحذر" وذلك في أعقاب "الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة
للروم الأرثوذكس، في قرية حمود
بمحافظة الكرك" أمس الجمعة.
ولفتت السفارة الأميركية في الأردن
إلى تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز التسوق والسفارات الأجنبية في عمان
ومواقع أخرى.
وقالت السفارة الأميركية في عمان في التنبيه الأمني "تشهد المراكز التجارية ومواقع أخرى، بما فيها السفارات الأجنبية في عمّان، إجراءات أمنية مشددة. وينبغي للمواطنين الأميركيين
توقع انتشار أكبر للشرطة في مناطق عديدة من الأردن".
وأضافت: "نذكّر المواطنين الأميركيين بضرورة توخي الحذر، ونحثهم على متابعة المستجدات العاجلة الصادرة عن السلطات الأردنية
، ومنها مديرية الأمن العام
الأردنية عبر حسابها على منصة إكس".
وختمت بالقول "ستواصل السفارة الأميركية في الأردن تقييم الوضع، وستقدم معلومات إضافية عند الحاجة".
وكانت مديرية الأمن
العام الأردنية أفادت بسقوط 7 قتلى و27 مصاباً يتلقون العلاج جراء الهجوم، وتواصل الأجهزة الأمنية
ملاحقة مرتكبي الجريمة، فيما طوّقت منطقة الحادث في الكرك. ولا يزال التحقيق جارياً.