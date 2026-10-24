السفارة الأميركية في الأردن تصدر تنبيها أمنيا لمواطنيها.. هذا ما تضمنه

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قامت السفارة الأميركية بإصدار "تنبيه أمني"، داعية مواطنيها إلى "توخي الحذر" وذلك في أعقاب "الهجوم الإرهابي الذي استهدف للروم الأرثوذكس، في قرية بمحافظة الكرك" أمس الجمعة.ولفتت السفارة الأميركية في إلى تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز التسوق والسفارات الأجنبية في ومواقع أخرى.وقالت السفارة الأميركية في عمان في التنبيه الأمني "تشهد المراكز التجارية ومواقع أخرى، بما فيها السفارات الأجنبية في عمّان، إجراءات أمنية مشددة. وينبغي للمواطنين توقع انتشار أكبر للشرطة في مناطق عديدة من الأردن".وأضافت: "نذكّر المواطنين الأميركيين بضرورة توخي الحذر، ونحثهم على متابعة المستجدات العاجلة الصادرة عن السلطات ، ومنها الأردنية عبر حسابها على منصة إكس".وختمت بالقول "ستواصل السفارة الأميركية في الأردن تقييم الوضع، وستقدم معلومات إضافية عند الحاجة".وكانت العام الأردنية أفادت بسقوط 7 قتلى و27 مصاباً يتلقون العلاج جراء الهجوم، وتواصل ملاحقة مرتكبي الجريمة، فيما طوّقت منطقة الحادث في الكرك. ولا يزال التحقيق جارياً.