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عربي-دولي

ارتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة الكرك في الأردن إلى 8

Lebanon 24
24-10-2026 | 03:31
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ارتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة الكرك في الأردن إلى 8
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أعلنت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى هجوم كنيسة الكرك في الأردن إلى 8، فيما كشف وزير الصحة الأردني بوجود حالتين حرجتين بين مصابي هجوم الكنيسة.
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وقال تلفزيون "المملكة" الأردني إن عدد قتلى هجوم الكنيسة في الكرك ارتفع إلى ثمانية.

إلى ذلك، أعلن وزير الصحة الأردني إبراهيم البدور، اليوم السبت، أن 27 مصابا بحادثة إطلاق النار في محافظة الكرك يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن البدور قوله إن حالتين حرجتين تتلقيان العلاج في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، فيما تتمتع بقية الحالات بالاستقرار.

وأكد أن الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف القطاعات الصحية تواصل تقديم الرعاية اللازمة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأنه لا توجد حتى اللحظة أي أنباء رسمية صادرة عن مديرية الأمن العام تؤكد إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المتورطة في الهجوم الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك أمس الجمعة.

يأتي ذلك بعد أنباء ترددت ليل أمس عن القبض على أحد منفذي الهجوم.

وذكرت القناة أن الملاحقة الأمنية ما تزال مستمرة، في وقت تنتظر فيه أي تأكيدات رسمية من مديرية الأمن العام بشأن التطورات المتعلقة بالحادثة، موضحة أن الأجهزة الأمنية ما تزال تنتشر في محافظة الكرك، حيث تستمر عشرات نقاط التفتيش الأمنية في العمل بمناطق مختلفة من المحافظة، رغم توقف بعض نقاط الإغلاق التي أقيمت الجمعة.

وأشارت إلى استمرار الطوق الأمني المحيط بالكنيسة، بالتزامن مع مواصلة الأجهزة الأمنية أعمالها الميدانية.


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