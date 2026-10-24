ارتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة الكرك في الأردن إلى 8

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أعلنت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى هجوم الكرك إلى 8، فيما كشف بوجود حالتين حرجتين بين مصابي هجوم الكنيسة.وقال تلفزيون " " الأردني إن عدد قتلى هجوم الكنيسة في الكرك ارتفع إلى ثمانية.إلى ذلك، الأردني إبراهيم البدور، اليوم السبت، أن 27 مصابا بحادثة إطلاق النار في محافظة الكرك يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات.ونقلت قناة "المملكة" عن البدور قوله إن حالتين حرجتين تتلقيان العلاج في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، فيما تتمتع بقية الحالات بالاستقرار.وأكد أن الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف القطاعات الصحية تواصل تقديم الرعاية اللازمة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأنه لا توجد حتى اللحظة أي أنباء رسمية صادرة عن مديرية تؤكد إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المتورطة في الهجوم الذي استهدف كنيسة في قرية بمحافظة الكرك أمس الجمعة.يأتي ذلك بعد أنباء ترددت ليل أمس عن القبض على أحد منفذي الهجوم.وذكرت القناة أن الملاحقة الأمنية ما تزال مستمرة، في وقت تنتظر فيه أي تأكيدات رسمية من مديرية الأمن العام بشأن التطورات المتعلقة بالحادثة، موضحة أن ما تزال تنتشر في محافظة الكرك، حيث تستمر عشرات نقاط التفتيش الأمنية في العمل بمناطق مختلفة من المحافظة، رغم توقف بعض نقاط الإغلاق التي أقيمت الجمعة.وأشارت إلى استمرار الطوق الأمني المحيط بالكنيسة، بالتزامن مع مواصلة الأجهزة الأمنية أعمالها الميدانية.