يتألف من 18 طابقاً.. انهيار مركز تجاري في نيروبي وعالقون تحت الأنقاض (فيديو)

في مشهد مروع، انهار مركز تجاري مكوّن من 18 طابقاً في نيروبي عاصمة كينيا، أمس الجمعة، تاركاً خلفه كومة ضخمة من الخرسانة، في حين تكافح فرق الإنقاذ والطوارئ من أجل إنقاذ عدد من العالقين لا يعرف مصيرهم.



وفي التفاصيل ، وقع الحادث في حي "إيستلي" المزدحم بالحركة التجارية، في حوالي الساعة 1:40 ظهراً بالتوقيت المحلي؛ حيث انهار المبنى متعدد الطوابق في غضون ثوانٍ معدودة، وكأنه .



وأظهرت مقاطع متداولة لحظة الانهيار المرعبة للمبنى المؤلف من 18 طبقة، وتصاعد سحب كثيفة من الغبار أثناء سقوطه. ويقع المبنى في منطقة إيستلي المكتظة بالسكان والتي تضم منشآت تجارية ومباني سكنية.

لحظة الانهيار المرعب.. عالقون تحت أنقاض مركز تجاري في #نيروبي بـ #كينيا #إرم_نيوز https://t.co/nXGcGAXm9l — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 24, 2026 Advertisement

وقال محمود قائد شرطة نيروبي، في تصريح له، إن المبنى كان يضم أكثر من 10 طوابق قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ واجهت صعوبات في الموقع.



وأضاف أن الشرطة اضطرت لاستخدام المسيل للدموع ضد أشخاص شرعوا في نهب متاجر مجاورة، وذلك في مسعى من الأمن لإخلاء المنطقة وتسهيل وصول فرق الطوارئ.



وتواصل فرق الإنقاذ في نيروبي البحث عن 7 أشخاص يُعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض، في وقت قال فيه الكيني كيبشومبا موركومين إن "11 محلاً تجارياً في الطبقتين الأرضية والسفلى كانت مشغولة عند وقوع الانهيار".



وأضاف كيبشومبا، على منصة "إكس"، ليل الجمعة، أن "66 من مجموع 67 شخصاً كانوا يعملون في الموقع تمكنوا من الفرار، فيما أصيب شخص واحد".



وكانت الشرطة أعلنت، في وقت سابق، عن إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ كانت لا تزال تسمع صوت امرأة أخرى عالقة تحت الركام.







