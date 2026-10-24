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عربي-دولي

نتنياهو يلوّح بـ"مفاجأة كبيرة" للسلطة الفلسطينية

Lebanon 24
24-10-2026 | 05:47
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نتنياهو يلوّح بـمفاجأة كبيرة للسلطة الفلسطينية
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لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمفاجأة وصفها بأنها "كبيرة جداً" تنتظر السلطة الفلسطينية، في تصريح يثير تساؤلات بشأن الخطوات التي تعتزم حكومته اتخاذها تجاه السلطة خلال المرحلة المقبلة.
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ولم تتضح بعد طبيعة المفاجأة التي أشار إليها نتنياهو، أو ما إذا كانت مرتبطة بإجراءات سياسية أو أمنية جديدة.

وجاء تصريح نتنياهو في مقابلة مع شبكة "آي24 نيوز"، عقب إصداره أوامر بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، إثر هجوم قرب مدينة الخليل أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

وتجنّب نتنياهو الإجابة مباشرة عن احتمال تفكيك السلطة الفلسطينية، مكتفياً بالإشارة إلى تفضيله اعتماد أسلوب المباغتة، ومعتبراً أن حكومته أحدثت تغييرات واسعة في الشرق الأوسط.

وكان أحد حلفائه من اليمين المتطرف قد دعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها، رغم عدم وجود أدلة تربطها بالهجوم الذي وقع قرب الخليل.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة الثلاثاء، وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وفي ظل رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، وهو موقف يتبناه أيضاً منافسه غادي آيزنكوت.
 
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