نتنياهو يلوّح بـمفاجأة كبيرة للسلطة الفلسطينية

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لوّح بمفاجأة وصفها بأنها "كبيرة جداً" تنتظر السلطة ، في تصريح يثير تساؤلات بشأن الخطوات التي تعتزم حكومته اتخاذها تجاه السلطة خلال المرحلة المقبلة.ولم تتضح بعد طبيعة المفاجأة التي أشار إليها ، أو ما إذا كانت مرتبطة بإجراءات سياسية أو أمنية جديدة.وجاء تصريح نتنياهو في مقابلة مع شبكة "آي24 نيوز"، عقب إصداره أوامر بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في ، إثر هجوم قرب مدينة أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.وتجنّب نتنياهو الإجابة مباشرة عن احتمال تفكيك السلطة الفلسطينية، مكتفياً بالإشارة إلى تفضيله اعتماد أسلوب المباغتة، ومعتبراً أن حكومته أحدثت تغييرات واسعة في .وكان أحد حلفائه من اليمين المتطرف قد دعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها، رغم عدم وجود أدلة تربطها بالهجوم الذي وقع قرب الخليل.وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقررة الثلاثاء، وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وفي ظل رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، وهو موقف يتبناه أيضاً منافسه غادي آيزنكوت.