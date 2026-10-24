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عربي-دولي

"حرب الكل ضد الكل".. تحذيرات إسرائيلية من المرحلة المقبلة

Lebanon 24
24-10-2026 | 07:07
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حرب الكل ضد الكل.. تحذيرات إسرائيلية من المرحلة المقبلة
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أعاد كمين الخليل، الذي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، المخاوف من اتساع المواجهة في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن يؤدي التصعيد العسكري والسياسي إلى فتح جبهة جديدة يصعب احتواؤها.
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وتزامن الهجوم مع دعوات داخل اليمين الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً بحق السلطة الفلسطينية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن تداعيات أي تحرك إسرائيلي واسع على الاستقرار الأمني في الضفة.

وبحسب قراءات نشرتها صحف إسرائيلية، بينها "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" و"معاريف"، أسفر الهجوم قرب حاجز فرش الهوا، غرب الخليل، عن مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على رصد العمليات المسلحة في جنوب الضفة الغربية.

وفي أعقاب الهجوم، لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية واسعة، فيما فرض الجيش الإسرائيلي إجراءات مشددة على الخليل وحلحول، ودفع بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى المنطقة.

وحذّرت صحيفة "هآرتس" من أن توسيع العمليات العسكرية وهدم المنازل قد يؤديان إلى تفجير مواجهة أشمل، بدلاً من احتواء التوتر.

وفي موازاة ذلك، ربطت "معاريف" التطورات في الضفة بالتصعيد الأميركي الإيراني في الخليج، محذّرة من احتمال اتساع المواجهة إلى جبهات إقليمية أخرى.

أما داخلياً، فأظهرت استطلاعات نقلتها الصحف الإسرائيلية أن 27% فقط من المستطلعين يثقون بالحكومة، مقابل 73% يثقون بالقيادة العسكرية، في مؤشر إلى اتساع الفجوة بين المستويين السياسي والعسكري.

وتعكس هذه المعطيات، وفق القراءات الصحفية الإسرائيلية، مخاوف من تزامن تصعيد الضفة الغربية مع توترات إقليمية وانقسامات داخلية، بما يزيد صعوبة احتواء أي مواجهة جديدة.
 
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