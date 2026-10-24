تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد الهجوم على كنيسة في الكرك.. الملك الأردني يتوعّد بملاحقة المتورطين

Lebanon 24
24-10-2026 | 08:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد الهجوم على كنيسة في الكرك.. الملك الأردني يتوعّد بملاحقة المتورطين
بعد الهجوم على كنيسة في الكرك.. الملك الأردني يتوعّد بملاحقة المتورطين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، خُصص لبحث تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
Advertisement

وأكد الملك الأردني، خلال الاجتماع الذي حضره ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أن أمن الأردنيين وسلامتهم «خط أحمر»، مشدداً على عدم التهاون في حماية أرواح المواطنين، ومتوعداً بملاحقة جميع المتورطين في الهجوم ومحاسبتهم.

ووجّه الأجهزة الأمنية بالرد بحزم على منفذي الهجوم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أيّد أو برّر الاعتداء، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تنال من وحدة الأردنيين أو استقرار البلاد.

كما دعا إلى إطلاع المواطنين بصورة مستمرة على مستجدات التحقيق، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة التي قد تُستغل لإثارة الخوف والفتنة.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة إجراء تقييم أمني شامل لآلية التعامل مع الهجوم، ووضع إجراءات عملية لتعزيز الجاهزية الأمنية ومنع تكرار حوادث مماثلة.

وطالب الحكومة والمؤسسات المعنية بمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف، وتكثيف الجهود لمعالجة أسبابه بالتنسيق مع المرجعيات الدينية.

واستمع مجلس الأمن القومي، خلال الاجتماع، إلى إيجاز بشأن آخر مستجدات التحقيق والإجراءات الأمنية المتخذة، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يزور المصابين في مستشفى الأمير علي العسكري بعد الهجوم المسلح على كنيسة في الكرك
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 20:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أردني: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة الكرك إلى 8
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 20:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يعزي الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني بضحايا الاعتداء في الكرك
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 20:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة الكرك في الأردن إلى 8
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 20:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن القومي

الأجهزة الأمنية

الأمن القومي

الله الثاني

مجلس الأمن

ملك الأردن

الأردنيين

الدينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:17 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2026-10-24
Lebanon24
13:29 | 2026-10-24
Lebanon24
13:17 | 2026-10-24
Lebanon24
13:03 | 2026-10-24
Lebanon24
12:33 | 2026-10-24
Lebanon24
12:14 | 2026-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24