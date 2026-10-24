بعد الهجوم على كنيسة في الكرك.. الملك الأردني يتوعّد بملاحقة المتورطين

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ترأس العاهل الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اجتماعاً لمجلس ، خُصص لبحث تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف في قرية بمحافظة الكرك، أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأكد الملك الأردني، خلال الاجتماع الذي حضره ولي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أن أمن وسلامتهم «خط أحمر»، مشدداً على عدم التهاون في حماية أرواح المواطنين، ومتوعداً بملاحقة جميع المتورطين في الهجوم ومحاسبتهم.ووجّه بالرد بحزم على منفذي الهجوم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أيّد أو برّر الاعتداء، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تنال من وحدة الأردنيين أو استقرار البلاد.كما دعا إلى إطلاع المواطنين بصورة مستمرة على مستجدات التحقيق، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة التي قد تُستغل لإثارة الخوف والفتنة.وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة إجراء تقييم أمني شامل لآلية التعامل مع الهجوم، ووضع إجراءات عملية لتعزيز الجاهزية الأمنية ومنع تكرار حوادث مماثلة.وطالب الحكومة والمؤسسات المعنية بمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف، وتكثيف الجهود لمعالجة أسبابه بالتنسيق مع المرجعيات .واستمع ، خلال الاجتماع، إلى إيجاز بشأن آخر مستجدات التحقيق والإجراءات الأمنية المتخذة، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.