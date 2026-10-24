زيلينسكي يعلن انتهاء أزمة "ستارلينك"

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أعلن الرئيس الأوكراني ، اليوم السبت، رفع جميع القيود المفروضة على نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" ونسخته العسكرية "ستارشيلد"، مؤكداً عودة الخدمتين إلى العمل بكامل طاقتهما بعد اضطرابات استمرت أكثر من أسبوع.وأوضح ، في منشور عبر تطبيق " "، أن سرعة الاتصال عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مشيراً إلى أن عملية إصلاح الخدمة بدأت خلال الليل، وأن السرعة أصبحت كافية للاستخدام بحلول صباح السبت.وكانت القيود المفروضة على النظامين قد أثّرت في العمليات العسكرية ، ولا سيما تشغيل الطائرات المسيّرة المستخدمة في اعتراض الهجمات الروسية، بعدما تسببت حدود السرعة في انقطاع الاتصال ببعض المسيّرات أثناء تحليقها.وجاء إعلان زيلينسكي بعد أيام من الجدل بشأن الجهة المسؤولة عن فرض القيود، وسط تضارب في التصريحات بين مسؤولين أميركيين وشركة " "، المملوكة لإيلون .وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن ماسك أعاد الخدمة إلى العمل، فيما أكدت ، في وقت سابق، أن القيود لا تزال قائمة، قبل أن تعلن استعادة قدرات النظامين بالكامل السبت.