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عربي-دولي

زيلينسكي يعلن انتهاء أزمة "ستارلينك"

Lebanon 24
24-10-2026 | 09:42
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زيلينسكي يعلن انتهاء أزمة ستارلينك
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، رفع جميع القيود المفروضة على نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" ونسخته العسكرية "ستارشيلد"، مؤكداً عودة الخدمتين إلى العمل بكامل طاقتهما بعد اضطرابات استمرت أكثر من أسبوع.
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وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق "تلغرام"، أن سرعة الاتصال عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مشيراً إلى أن عملية إصلاح الخدمة بدأت خلال الليل، وأن السرعة أصبحت كافية للاستخدام بحلول صباح السبت.

وكانت القيود المفروضة على النظامين قد أثّرت في العمليات العسكرية الأوكرانية، ولا سيما تشغيل الطائرات المسيّرة المستخدمة في اعتراض الهجمات الروسية، بعدما تسببت حدود السرعة في انقطاع الاتصال ببعض المسيّرات أثناء تحليقها.

وجاء إعلان زيلينسكي بعد أيام من الجدل بشأن الجهة المسؤولة عن فرض القيود، وسط تضارب في التصريحات بين مسؤولين أميركيين وشركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أن ماسك أعاد الخدمة إلى العمل، فيما أكدت كييف، في وقت سابق، أن القيود لا تزال قائمة، قبل أن تعلن استعادة قدرات النظامين بالكامل السبت.
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