إصابات وأشجار مقتلعة وانقطاع للكهرباء.. تايوان تتأثر بمرور إعصار "تشامبي"

أودى إعصار "تشامبي" بحياة شخص وأدى إلى إصابة أكثر من 500 آخرين أثناء مروره بمحاذاة تايوان السبت، متسبباً باقتلاع الأشجار وقطع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وكان "تشامبي"، الذي صُنّف في مرحلة ما إعصاراً فائقاً وواحداً من أقوى العواصف في المحيط الهادئ هذا العام، قد لامس الساحل الشرقي لتايوان في مقاطعة ييلان فجر السبت، قبل أن يبدأ بالضعف خلال توجهه شمالاً نحو السواحل ، من دون أن يُتوقع وصوله إلى اليابسة هناك.

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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، لا تزال سرعة الرياح قرب مركز الإعصار تبلغ نحو 126 كيلومتراً في الساعة، وكان يقع على بعد نحو 170 كيلومتراً . وكان مركز الإعصار قد انعطف جنوباً قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسار بمحاذاة ساحل ييلان، ثم دار في حلقة نادرة قبالة الساحل قبل أن يبتعد شمالاً.

أضرار وإجلاء

وقضى رجل بعدما جرفته الأمواج في ليوتشيو، فيما أعلنت إدارة الإطفاء إصابة 527 شخصاً جراء الرياح العاتية والأمطار الغزيرة. وأفادت وكالة "فوكس تايوان" بإجلاء نحو 1300 شخص من المناطق الجبلية المعرّضة للخطر قبل وصول الإعصار.

وبلغت سرعة هبات الرياح 227 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق الساحلية، ما أدى إلى سقوط خطوط الكهرباء وتطاير قرميد الأسطح، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 288 ألف منزل بحسب شركة الكهرباء الحكومية "تايباور"، قبل أن تعود إلى معظمها بحلول السبت. وتوقعت إدارة الأرصاد أن تصل كمية الأمطار إلى 900 مليمتر بين الخميس والسبت، مع تسجيل الأثر الأكبر في الشرقي.

وتواصل تعطّل حركة النقل والدوائر الرسمية لليوم الثاني، إذ أعلنت وزارة النقل إلغاء 259 رحلة جوية السبت، بعد إلغاء نحو ألف رحلة الجمعة، فيما أغلقت السلطات في شمال تايوان ووسطها، بما فيها العاصمة تايبيه، المكاتب والمدارس مجدداً.

ونقلت وكالة " " عن مدرّس متقاعد يُدعى لين، كان يتفقد أشجار الموز المقتلعة في حديقته في ييلان، قوله: "كان الأمر أكثر رعباً قرابة منتصف الليل، كانت ليلة بلا نوم، ولم أرَ شيئاً كهذا منذ سنوات طويلة". كما قال توماس وانغ (70 عاماً)، من سكان تايبيه، إن بدت وكأنها مشهد من فيلم الرعب "بولترغايست"، مضيفاً: "كان الأمر مخيفاً جداً".

واليابان تستعدان

في المقابل، تستعد الصين لمرور الإعصار بمحاذاة سواحلها، إذ أرسلت وزارة إدارة الطوارئ فريقاً إلى مقاطعة تشجيانغ الشرقية، محذّرة من رياح قوية وأمطار غزيرة حتى الأحد، وأعلنت تجهيز 400 عنصر إنقاذ و600 قطعة من المعدات، مع وضع أكثر من 41 ألف عنصر إطفاء في حال الطوارئ.

وفي مدينة تايتشو الساحلية، عادت أكثر من 3800 سفينة صيد إلى المرفأ، وجرى نقل العاملين في مزارع الأسماك البحرية إلى البر، وإجلاء 2084 زائراً من الجزر، بحسب الرسمية، كما أوقفت السلطات 25 مشروع بناء بحرياً وعلّقت 18 خطاً لنقل الركاب بالعبّارات.

ومن المتوقع أن يتابع الإعصار مساره على طول السواحل الصينية ثم يتجه نحو جنوب ، حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 8400 منزل في جزر أوكيناوا الجمعة، وفق شركة الكهرباء المحلية، فيما أعلنت الحكومة اليابانية إصابة شخصين هناك.