مفاجأة عن الذكاء الاصطناعي والأطفال.. إقرأوا آخر الأرقام

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وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" بتكليف من منظمة "إنترفيس" ، فإن 40% من الأطفال الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاماً يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي العامة أسبوعياً، بينما لا يعلم بذلك سوى 26% من آبائهم.وشمل 970 طفلاً ومراهقاً و1138 من أولياء الأمور، تتراوح أعمار الأبناء بين 11 و17 عاماً.وأظهرت النتائج أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بانتظام يرتفع مع التقدم في العمر، من 56% لدى الأطفال بين 11 و12 عاماً، إلى 62% للفئة بين 13 و15 عاماً، وصولاً إلى 70% لدى المراهقين بين 16 و17 عاماً، في حين يقلّل الآباء من تقدير حجم استخدام أبنائهم لهذه الأدوات.وكشف الاستطلاع أن 92% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي يمضون معه وقتاً أطول مما يرغبون، فيما أفاد 42% من الآباء بأنهم لا يتلقون أي دعم لمساعدة أبنائهم على استخدام هذه التقنيات بمسؤولية.وحذّرت جيسيكا غاليسير، الباحثة في السياسات لدى منظمة "إنترفيس"، من أن أدوات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تبدو للأطفال بمثابة صديق متاح باستمرار، ما يستدعي توعيتهم بحدود هذه التقنيات ومخاطرها.وخلص التقرير إلى أن الرقابة الأبوية والقيود العمرية لا تكفي وحدها لحماية الأطفال، مشدداً على ضرورة التعاون بين الأسر والمدارس وشركات التكنولوجيا لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.