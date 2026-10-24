تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة عن الذكاء الاصطناعي والأطفال.. إقرأوا آخر الأرقام

Lebanon 24
24-10-2026 | 17:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مفاجأة عن الذكاء الاصطناعي والأطفال.. إقرأوا آخر الأرقام
مفاجأة عن الذكاء الاصطناعي والأطفال.. إقرأوا آخر الأرقام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "يورونيوز" تقريراً جديداً كشف فيه عن فجوة بين استخدام الأطفال أدوات الذكاء الاصطناعي ومدى معرفة أهاليهم بهذا الاستخدام، وسط تحذيرات من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع هذه التقنيات من دون توجيه كافٍ.
Advertisement

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" بتكليف من منظمة "إنترفيس" الألمانية، فإن 40% من الأطفال الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاماً يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي العامة أسبوعياً، بينما لا يعلم بذلك سوى 26% من آبائهم.

وشمل الاستطلاع 970 طفلاً ومراهقاً و1138 من أولياء الأمور، تتراوح أعمار الأبناء بين 11 و17 عاماً.

وأظهرت النتائج أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بانتظام يرتفع مع التقدم في العمر، من 56% لدى الأطفال بين 11 و12 عاماً، إلى 62% للفئة بين 13 و15 عاماً، وصولاً إلى 70% لدى المراهقين بين 16 و17 عاماً، في حين يقلّل الآباء من تقدير حجم استخدام أبنائهم لهذه الأدوات.

وكشف الاستطلاع أن 92% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي يمضون معه وقتاً أطول مما يرغبون، فيما أفاد 42% من الآباء بأنهم لا يتلقون أي دعم لمساعدة أبنائهم على استخدام هذه التقنيات بمسؤولية.

وحذّرت جيسيكا غاليسير، الباحثة في السياسات لدى منظمة "إنترفيس"، من أن أدوات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تبدو للأطفال بمثابة صديق متاح باستمرار، ما يستدعي توعيتهم بحدود هذه التقنيات ومخاطرها.

وخلص التقرير إلى أن الرقابة الأبوية والقيود العمرية لا تكفي وحدها لحماية الأطفال، مشدداً على ضرورة التعاون بين الأسر والمدارس وشركات التكنولوجيا لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
مواضيع ذات صلة
نسخة رقمية.. الذكاء الاصطناعي يتحدث باسمك
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. الذكاء الاصطناعي يقلّص الرواتب في شركات لبنانية
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مُرتبط بنجمة إباحية.. كشف مُفاجأة عن أبرز المحذرين من الذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة عن "حزب الله".. الذكاء الإصطناعي سيواجهه
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الألمانية

الاستطلاع

العمري

ون بين

مار ال

أوليا

يورو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:12 | 2026-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:38 | 2026-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:35 | 2026-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-10-25
Lebanon24
02:12 | 2026-10-25
Lebanon24
01:27 | 2026-10-25
Lebanon24
00:38 | 2026-10-25
Lebanon24
00:35 | 2026-10-25
Lebanon24
00:32 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24