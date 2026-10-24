انفجارات في عدن.. والحوثيون يعلنون استهداف معسكر وقاعدة بحرية

أعلنت جماعة الحوثيين، السبت، تنفيذ هجوم على معسكر النصر وقاعدة عسكرية بحرية في عدن، جنوبي اليمن، بعدما أفادت مصادر محلية بسماع ثلاثة انفجارات في المدينة.

ووقع انفجاران في محيط مطار عدن الدولي بمديرية خور مكسر، والثالث قرب مقر في مديرية التواهي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن الهجوم استهدف تجمعات عسكرية يشرف ضباط سعوديون على تجهيزها لشن عمليات ضد قوات الجماعة، وفق روايته. ولم يكشف عن الأسلحة المستخدمة أو نتائج الهجوم، فيما لم تتوافر على الفور معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

ويأتي ذلك بعد هجمات شهدتها عدن خلال تشرين الأول، طالت الدولي وقصر معاشيق، مقر الحكومة .

وكانت الحكومة قد أعلنت استهداف بالصواريخ والمسيّرات في 15 تشرين الأول، في هجوم قال إنه أوقع خمسة قتلى و16 جريحاً من الحراس والعاملين.

وفي اليوم التالي، أعلنت تعرض مطار عدن لهجوم بصاروخين باليستيين، بالتزامن مع استعداد طائرة للخطوط الجوية اليمنية للإقلاع إلى ، ما استدعى إخلاءها.

واتهمت السلطات المحلية الحوثيين باستهداف المنشآت الحيوية ومحاولة عرقلة ، مؤكدة استمرار عمل الحكومة ومؤسساتها. (سكاي نيوز)