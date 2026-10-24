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عربي-دولي

انفجارات في عدن.. والحوثيون يعلنون استهداف معسكر وقاعدة بحرية

Lebanon 24
24-10-2026 | 13:12
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انفجارات في عدن.. والحوثيون يعلنون استهداف معسكر وقاعدة بحرية
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أعلنت جماعة الحوثيين، السبت، تنفيذ هجوم على معسكر النصر وقاعدة عسكرية بحرية في عدن، جنوبي اليمن، بعدما أفادت مصادر محلية بسماع ثلاثة انفجارات في المدينة.

ووقع انفجاران في محيط مطار عدن الدولي بمديرية خور مكسر، والثالث قرب مقر خفر السواحل في مديرية التواهي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن الهجوم استهدف تجمعات عسكرية يشرف ضباط سعوديون على تجهيزها لشن عمليات ضد قوات الجماعة، وفق روايته. ولم يكشف عن الأسلحة المستخدمة أو نتائج الهجوم، فيما لم تتوافر على الفور معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

ويأتي ذلك بعد هجمات شهدتها عدن خلال تشرين الأول، طالت المطار الدولي وقصر معاشيق، مقر الحكومة اليمنية.

وكانت الحكومة قد أعلنت استهداف القصر بالصواريخ والمسيّرات في 15 تشرين الأول، في هجوم قال وزير الصحة إنه أوقع خمسة قتلى و16 جريحاً من الحراس والعاملين.

وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة النقل تعرض مطار عدن لهجوم بصاروخين باليستيين، بالتزامن مع استعداد طائرة للخطوط الجوية اليمنية للإقلاع إلى القاهرة، ما استدعى إخلاءها.

واتهمت السلطات المحلية الحوثيين باستهداف المنشآت الحيوية ومحاولة عرقلة حركة الطيران، مؤكدة استمرار عمل الحكومة ومؤسساتها. (سكاي نيوز)

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