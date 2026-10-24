المتظاهرون في فرنسا تجاوزوا 400 ألف.. ومواجهات في شوارع باريس

اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في ، خلال تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، شارك فيها نحو 410 آلاف شخص في مختلف أنحاء البلاد، وفق .

وأعلنت الشرطة استخدام المسيل للدموع وخراطيم المياه في باريس، مع تصاعد المواجهات في شوارع العاصمة.

وشهدت باريس ومدن فرنسية أخرى تحركات احتجاجية واسعة وسط إجراءات أمنية مشددة، بمشاركة طلاب مدارس ثانوية ونقابات عمالية وناشطين من حركة "السترات الصفراء".