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عربي-دولي

المتظاهرون في فرنسا تجاوزوا 400 ألف.. ومواجهات في شوارع باريس

Lebanon 24
24-10-2026 | 13:14
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المتظاهرون في فرنسا تجاوزوا 400 ألف.. ومواجهات في شوارع باريس
المتظاهرون في فرنسا تجاوزوا 400 ألف.. ومواجهات في شوارع باريس photos 0
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اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، شارك فيها نحو 410 آلاف شخص في مختلف أنحاء البلاد، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.

وأعلنت الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في باريس، مع تصاعد المواجهات في شوارع العاصمة.

وشهدت باريس ومدن فرنسية أخرى تحركات احتجاجية واسعة وسط إجراءات أمنية مشددة، بمشاركة طلاب مدارس ثانوية ونقابات عمالية وناشطين من حركة "السترات الصفراء".

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