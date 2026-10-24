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إقتصاد

ديون متفاقمة وكلفة معيشة مرتفعة... الجذور الاقتصادية لاضطرابات فرنسا

Lebanon 24
24-10-2026 | 14:17
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ديون متفاقمة وكلفة معيشة مرتفعة... الجذور الاقتصادية لاضطرابات فرنسا
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لا تقتصر الاضطرابات التي شهدتها فرنسا على المواجهات في الشوارع، بل تتزامن مع ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم الدين العام، إلى جانب تدهور الخدمات العامة. وتضع هذه العوامل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحديات متشابكة، في وقت تتسع فيه الاحتجاجات لتشمل الطلاب والنقابات وشرائح اجتماعية مختلفة.
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وبحسب تقرير نشره موقع "NTD"، فإن فهم الاضطرابات الفرنسية يتطلب النظر إلى الضغوط الاقتصادية التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وما تفرضه من قيود على قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية. ولم أتمكن من الوصول إلى النص الكامل للمقال الأصلي، لذلك تستند الصياغة هنا إلى عنوانه والمعلومات المتاحة عن خلفية الاحتجاجات، لا إلى مراجعة كاملة للتقرير.

وتواجه فرنسا ضغوطاً على ماليتها العامة، بعدما اقترب الدين العام من 119% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تحدّ مستويات العجز وكلفة الاقتراض المرتفعة من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو تقديم تنازلات واسعة للمحتجين. ويضع ذلك السلطات أمام خيارات صعبة بين تقليص النفقات وزيادة الضرائب، في بلد تُعد فيه الأعباء الضريبية مرتفعة أصلاً. 


وتوسعت الاحتجاجات التي بدأت على خلفية أوضاع المدارس ونقص الموظفين فيها، لتشمل مطالب تتعلق بالأجور والمعاشات التقاعدية وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة. وفي 17 تشرين الأول، شهدت مدن فرنسية أعمال عنف وتخريب ونهب، بعدما تحولت بعض التجمعات إلى مواجهات مع الشرطة واعتداءات على مبانٍ عامة ومتاجر، رغم مشاركة أعداد كبيرة في تظاهرات سلمية. 

وتزيد الأزمة الاقتصادية من صعوبة احتواء الاحتجاجات، إذ تتزامن مع حالة من الجمود السياسي تعرقل التوصل إلى توافق بشأن الموازنة والإصلاحات المالية. كما تثير الأضرار التي لحقت بالمتاجر والمباني العامة تساؤلات حول الجهة التي ستتحمل تكاليفها، وسط مخاوف من أن تنتقل بعض الأعباء إلى أصحاب الأعمال الصغيرة وشركات التأمين.
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