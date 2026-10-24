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عربي-دولي

بسبب سلوكها.. تايلاند تتجه لإلغاء تأشيرة سائحة إسرائيلية

Lebanon 24
24-10-2026 | 14:29
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بسبب سلوكها.. تايلاند تتجه لإلغاء تأشيرة سائحة إسرائيلية
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أوصت لجنة خاصة في جزيرة كوه فانغان التايلاندية بإلغاء تأشيرة سائحة إسرائيلية على خلفية شكاوى من سلوكها تجاه موظفي فندق وسياح، في خطوة تندرج ضمن تشديد السلطات التايلاندية إجراءاتها بحق السياح الإسرائيليين، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأعلنت "اللجنة الخاصة لمراجعة سلوك الرعايا الأجانب في كوه فانغان"، الخميس، أنها أوصت بإلغاء تأشيرة الإسرائيلية عيناف أشوئيل (33 عاماً)، بعدما تلقت الشرطة المحلية شكاوى تتهمها بـ"سلوك تهديدي ومسيء تجاه الموظفين والسياح".

ووفق بيان رسمي صادر عن إدارة منطقة كوه فانغان، قُدّمت بحقها شكويان لدى الشرطة، إذ تتهمها السلطات بأنها خلال زيارتها منتزه ثان سادت الوطني وأحد الفنادق "استفادت من خدمات من دون دفع ثمنها، وصرخت وشتمت وأهانت الموظفين، بل وهدّدت بإيذاء موظفين وسياح جسدياً".

وجاءت التوصية بعد اجتماع عُقد الخميس برئاسة رئيس منطقة كوه فانغان بايسيت ثونغتشاروين، بمشاركة قادة الشرطة المحلية وممثلين عن شرطة الهجرة والشرطة السياحية ومسؤولين محليين كبار، وأُحيل الملف إلى شرطة الهجرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. إلا أن السلطات لم تؤكد حتى الآن ما إذا كانت التأشيرة قد أُلغيت فعلاً أو ما إذا جرى ترحيلها.

سوابق ترحيل

ولا تُعدّ أشوئيل أول إسرائيلية تواجه إجراءات مماثلة في الجزر السياحية التايلاندية، ففي أواخر آذار الماضي، أوصت اللجنة نفسها بإلغاء تأشيرات ثلاثة إسرائيليين رفعوا أعلام "المسيح" الخاصة بحركة "حاباد" اليهودية، ووزّعوا منشورات واستخدموا مجموعات على "واتساب" لدعوة الناس إلى نشاطات في عيد الفصح اليهودي في جزيرة كوه تاو المجاورة. وقالت السلطات حينها إن هذه النشاطات أثارت قلق السكان وأصحاب الأعمال والسياح، وقد تخلّ بالنظام العام، قبل أن يُرحَّل الثلاثة، وفق ما أورد موقع تابع لـ"حاباد".

وفي قضية منفصلة في أيلول، وقّع رئيس الوزراء ووزير الداخلية التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أمراً بترحيل الإسرائيلي يعقوب أوحيون، بعد إدانته بإطلاق تهديدات خلال نزاع مرتبط بحديقة حيوانات في جزيرة كوه ساموي، حيث قضت محكمة بسجنه 15 يوماً مع وقف التنفيذ وتغريمه 5 آلاف بات، فيما صدر لاحقاً أمر ترحيل بحق مالك الحديقة، وهو مواطن فرنسي، بسبب سلوكه في النزاع نفسه.

تشدد يطال كل الأجانب

وأشار التقرير إلى أن التشدد التايلاندي لا يقتصر على الإسرائيليين، رغم تكرار ورود أسمائهم في تقارير السلطات، إذ أعلن رئيس منطقة كوه فانغان مطلع نيسان إلغاء تأشيرات 13 سائحاً أجنبياً بسبب سلوك غير لائق، مؤكداً استمرار عمليات التفتيش والمراقبة لحماية السكان والسياح.

وكانت السفارة الإسرائيلية في بانكوك قد أصدرت في أيار تحذيراً خاصاً للمسافرين الإسرائيليين، بعد تشديد السلطات في مقاطعة بوكيت تطبيق القوانين المحلية، مشيرة إلى أن المسؤولين المحليين تلقّوا تعليمات بفرض عقوبات أشد على المخالفين، تصل إلى إلغاء التأشيرات في الحالات الخطيرة، وداعية الإسرائيليين إلى الالتزام بالقوانين المحلية لتجنّب أي تبعات قانونية.

ولم يصدر حتى الآن أي رد من أشوئيل أو من وزارة الخارجية الإسرائيلية على الاتهامات.

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